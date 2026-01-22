南市產企職業工會會務評鑑開跑 勞工局邀優質工會分享獲獎關鍵技巧
▲南市工會評鑑開跑，勞工局長王鑫基邀南市男子理髮職業工會理事長陳杰雄及正道工業公司工會理事長宋照濱分享成為優質工會的關鍵技巧。（記者李嘉祥攝）
工會健全與否直接關係到勞工權益；為健全工會會務、財務與發展，臺南市政府勞工局每年辦理各產、企、職業工會會務評鑑，組成評鑑小組及勞動部勞工保險局臺南市辦事處、衛生福利部中央健康保險署南區業務組相關人員實地考評，並對會務尚未臻成熟工會加強輔導工作；今年工會評鑑自三月三日開始，勞工局22日特邀台南市男子理髮職業工會理事長陳杰雄及正道工業公司工會理事長宋照濱分享成為「優質工會」的關鍵技巧。
勞工局長王鑫基表示，南市目前有有55價企業工會，已成功輔導37家企業工會與事業單位簽訂團體協約，涵蓋率達67.28%，獲勞動部連續8次頒發優等獎、特優獎肯定；只要對穩定勞動關係，促進勞資和諧，保障勞資權益有幫助，勞工局都願意多做一些；今年工會評鑑項目包括組織、人事、會務推動、福利服務、財務處理、雙語環境、資訊e化等部分，另簽訂團體協約及參與慈善公益、社會服務都是評鑑評分重點。
台南市男子理髮職業工會理事長陳杰雄說，工會領袖要能掌握社會脈動，帶領勞工朝對的方向前進，該工會自民國97年導入「TTQS國家人才發展品質管理系統」從資源整合到教育訓練皆依品質管理系統執行，共獲得「4連銅」；另童年起也辦理產業人才投資方案在職課程，總計約36班次，訓練時數達2800小時，受訓學員約1000人次，並輔導學員參加男子理髮技術證考照，112至113年通過勞動部勞動力發展署B級訓練單位。
陳杰雄理事長也說明除協助勞工習得一技之長及提升工作職能，另也於96年成立志願服務隊，為職災勞工、教養院、養護所、醫院、特殊學校、獨居老人提供義剪服務，104年起配合市府勞工局「有情有疼心、義剪亮容顏」活動，為麻豆老人養護中心、新營醫院、柳營菩提林教養院、特殊教育學校等弱勢院生、長者提供定期定點義剪服務，用愛心與實際行動服務弱勢族群，將工作結合公益，工會評鑑年年榮獲「優等」佳績。
正道工業公司工會宋照濱理事長說，法令賦予企業工會權利包括勞基法上的工會同意權、法定委員會勞方代表推派，以及集體勞資爭議的提出、團體協約簽訂或勞動檢查陪同等；正道工業公司工會於83年成立，與公司歷經多次溝通與協調，雙方於100年首次簽署團體協約，並於114年團體協約續約時為會員爭取到免費中餐、全年精勤獎金及特殊功績獎金、公司獲利時提撥酬勞、福利金及天然災害出差勤等多項福利，將改善工資、工時及工作環境安全等勞動條件約定於團體協約，以協商代替對立，以共榮取代爭執，打造優質、安心、永續勞動環境的努力受肯定，工會評鑑獲得「優等」殊榮。
勞工局長王鑫基強調勞政工作不是抽象的政策執行，而是在勞工的需要上看到自己的責任，感謝工會夥伴犧牲例假日和休息時間，運用職能參與義剪及弱勢家戶修繕、傢俱整修、慈善賑災等社會公益活動，也期盼更多工會支持及參與「有情有疼心 義剪亮容顏」、「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」做工行善活動，給予更多弱勢與職災勞工最溫暖的關懷，最到位的幫助。
