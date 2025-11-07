南市發表食安衛生管理體系成果 表揚餐飲衛生優良店及頒發低碳餐廳認證

南市衛生局於南臺科大舉辦食品安全衛生管理體系成果發表暨餐飲衛生優良店及低碳餐廳認證授證活動。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府衛生局7日於南臺科技大學E棟修齊大樓13樓國際會議廳舉辦「114年度食品安全衛生管理體系成果發表暨餐飲衛生優良店及低碳餐廳認證授證」活動，衛生局長李翠鳳與南臺科大學術副校長王振乾均出席，除頒獎表彰優良業者，展現市府對餐飲業自主管理與低碳飲食行動的重視，南臺科大生物與食品科技系主任黃大維也進行「食品安全衛生管理體系」成果簡報，展示九年來學研輔導成效，李翠鳳局長並頒發感謝狀肯定評核委員付出及對南市食品安全把關的貢獻。

李翠鳳局長表示，今年共有133家餐飲業者榮獲「餐飲衛生優良店」獎牌，其中包含優級店家123家、良級店家10家，顯示南市餐飲衛生水準不斷提升，業者自主管理成效卓著，另亦新增55家業者通過「低碳飲食行動餐廳」認證，並有52家同時獲得「低碳飲食暨高齡友善行動餐廳」雙認證，落實使用在地當季食材、多蔬果、少紅肉、簡單烹調、減少廚餘及少加工等六大低碳飲食原則，為市民提供健康且環境友善的餐飲選擇。

李翠鳳局長說，餐飲業者於日常營運中落實食品安全與衛生管理，不僅是市府推動食品安全政策的核心，也是守護市民健康的重要基石；，餐飲衛生分級評核制度與低碳餐飲政策相輔相成，不僅提升餐飲品質，也推動了城市的永續發展，獲得「餐飲衛生優良店」及「低碳餐廳」雙重認證業者是臺南邁向健康、永續、美食之都的重要夥伴，未來市府會鼓勵更多業者參與，共同打造「食在安心、吃得健康」的臺南美食城市。

南臺科大學術副校長王振乾指出，秉持實踐永續發展理念，該校連續9年與南市衛生局合作推動食品安全衛生管理體系，整合產官學研專業與資源，形成「政府監督管理、學研教育輔導、業者自主管理」三位一體食安防護網，輔導內容涵蓋環境衛生、原料貯存、從業人員個人衛生等面向自主管理機制，建立完善食安管理制度，全面提升南市食品安全與市民健康保障，未來也會持續協助政府強化食品業者自主管理能力，為食品業界樹立標竿典範。