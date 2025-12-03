南市發表3大減碳遊程

南市長黃偉哲及觀旅局長林國華發表三大減碳遊程，宣布一景區三遊程取得國際金標準碳註銷證明，開啟永續旅遊新里程。（記者李嘉祥攝）

因應全球永續旅遊趨勢，臺南市政府觀光旅遊局昨（三）日發表三條全新「低碳旅遊遊程」，市長黃偉哲及觀旅局長林國華也宣布，虎頭埤風景區完成全台首例「景區旅客碳足跡計算」，並全數取得國際黃金標準核發的「碳註銷證明」，象徵臺南與全球永續旅遊市場接軌。

黃偉哲市長表示，旅遊難免產生碳排，重點不在追求零排放，而是在可行範圍內選擇碳排最低的方式；臺南率全台之先取得國際GS減碳遊程認證，未來會持續擴充，讓民眾在吃在地、玩在地過程中自然落實減碳。

林國華局長說明三條低碳遊程鎖定生態體驗、文創城市探索與特色溫泉文化，依巴黎奧運採用ARO模式，採低碳運具、在地食材與環保旅宿，由台灣觀光創新協會輔導業者進行遊程規劃與碳足跡計算，再由台北城市科大永續觀光研究中心查核及委由禾豐碳中和公司購買國際黃金標準碳權完成註銷。

虎頭埤、新化與大坑結合生態導覽、太陽能船與香籤製作，比一般自駕減少四成六的碳排；文創與市區遊程包含古蹟巡禮、安平文化與十鼓互動，透過高鐵與台灣好行組合，碳排減少四成；關子嶺泥漿浴、菁寮無米樂文化與鐵道園區深度旅行能減少四成三的碳排量；虎頭埤則是全台第一個完成景區碳盤查並取得國際黃金標準碳註銷證明的場域。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽強調，觀光業每年約占全球碳排量八%並持續增加，臺南成果意味台灣觀光產業與國際永續市場接軌，未來更可以推廣至其他縣市與更多旅行社。