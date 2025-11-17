南市白河警監環聯手夜間出擊取締改裝噪音車 維護環境安寧與交通安全
▲南市白河警監環聯手夜間出擊取締改裝噪音車，維護環境安寧與交通安全。（記者李嘉祥攝）
時序近年底，白河關子嶺多項活動陸續登場，加上泡湯民眾，遊客數大幅增加，為維護居民寧靜的居住環境，臺南市政府警察局白河警分局假日夜間偕同新營監理站及南市環保局等單位，於白河區著名山區道路175線南寮段實施跨單位的聯合稽查行動，針對產生高分貝噪音的「改裝排氣管汽、機車」進行重點取締。
白河警分局表示，此次聯合稽查行動共計攔檢汽、機車70輛，取締各式違規不法共25件；其中當場舉發機車改裝排氣管未向監理站辦理異動2件、機車頭燈變更LED未登檢1件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更8件、無照駕駛6件；此外，環保局檢測改裝管汽、機車9輛，其中1輛噪音超標，除依噪音管制法予以告發外，並要求限期改善。
白河警分局長陳志埕提醒車主，車輛改裝排氣管致噪音超過檢測標準者，將依噪音管制法第26條規定處罰車主或使用人新臺幣1800元以上、3600元以下罰鍰，且車輛必須改善至複驗合格止，警方會持續稽查取締，守護地方安寧，也籲請有改裝興趣車主別與荷包過不去。
