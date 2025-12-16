南市研考會從第一線即時回應到整體市政策略前瞻規劃 年終交出亮眼成績單

南市研考會從第一線即時回應到整體市政策略前瞻規劃，今年終交出亮眼成績單，圖為市長黃偉哲主持青委會議。（記者李嘉祥攝）

臺南市研究發展考核委員會為市政運轉主要推手，從一線服務的即時回應到整體市政策略的前瞻規劃，致力推動高效、優質、貼近民心的公共服務，並且透過制度性、系統性列管追蹤，讓各項重大政策能有效落實，實踐黃偉哲市長「市政做得更好，市民過得更好」願景；展望2026年，研考會主委王效文強調，會持續深化AI治理、資源整合跨域合作，「大南方新矽谷」串聯科技S廊帶為南部留住人才，實現大南方共好治理願景。

研考會主委王效文表示，2025年市府不論是為民服務導入AI試驗、重大施政制度化及智慧化控管、青年政策實現的行動方案等都有亮眼成績；研考會以跨域整合思維推進市政，輔導機關激盪創新標竿服務，更有效率的解決城市問題；今年國發會第8屆「政府服務獎」獲獎率為18%，臺南市政府民政局及交通局奪得2項大獎，7年來共計12個機關獲獎，獲獎數穩居全國之首，展現創新實力與優異成果。

王效文主委說，「1999市民服務平台」為市府與市民關鍵橋梁，提供全年無休通報服務，2025年服務約24萬件，整體服務滿意度高達97%，是市府傾聽民意最前線，今年更導入AI客服驗證，以AI知識庫協助話務人員即時掌握應答關鍵資訊，讓服務更精準；聯合服務中心總列管陳情案件處理時效，2025年民眾建議及陳情案件共計近14萬件，屆期依限結案率達95%；丹娜絲颱風災害發生後，一站式整合服務平台，提供屋損、車損及安遷救助等線上申辦，助災民加速復原家園，2026年也將在一站整合服務平台導入智慧客服，深化AI服務。

為促進臺南整體發展，落實重大市政，研考會也針對重大建設及工程案件推動管考，建置多目標智慧管理系統，透過多元整合系統管考提升行政效能，每年簡省填報人力約2916小時；自2019年至2025年透過該管理系統列管重要個案計畫及前瞻基礎建設計畫1754案，核定經費逾1634億元，其中重大建設完工率達68%、前瞻基礎建設計畫完工率達92%，7年來共完成318項重大建設：市府一般性補助款基本設施補助計畫執行國發會考核成績，自2022至2025年連續4年全國第一。

王效文主委指出，市府也定期召開檢討會議及市府重大公共建設推動會報，研商執行中遭遇的困難，強化橫向及縱向資訊；2025年列管194件重大建設，其中完成45項重大建設，進度符合達72.48%；今年南市遭遇0121楠西地震、丹娜絲風災等重大災害及非洲豬瘟，研考會協助召開跨局處復原工作會議逾70場，展現市府團隊力量，化危機為轉機，協助災民復原家園，恢復正常生活。

王效文主委強調，黃偉哲市長上任後積極推動「青年好創業、好就業、好成家」三好政策，陸續推出提高青年就業貸款同時補貼前2年貸款利息、首創公部門實習、非暑期工讀、實習津貼等，並陸續完成社會住宅，其中首批自建小東宜居社宅已將開始招租，給青年更多的支持，讓青年能在臺南實現夢想；而「臺南青年策略聯盟成立」是研考會2025年最具指標性的治理突破，整合14所大專校院資源，打造政策孵化平台，由市府整合校園培力能量、青年社群與政策需求，讓青年行動得以在制度中持續延伸。

2025年首次推出的「青年公共參與行動計畫」促成多項在地行動，如後壁風災重建討論、拔馬部落女性聲音紀錄、失智智慧照護app及「ATM提款防詐警示系統」等，讓青年成為的地方治理參與者；其中「ATM提款防詐警示系統」提案，把AI智能防詐機制導入ATM，與研考會首創自行研發試驗ATM口罩偵測系統打詐措施契合，展現青年思維與智慧科技結合的行動力，中央金管會日前並宣布研議推動「ATM導入臉部遮蔽示警功能」，阻斷詐騙金流。

王效文主委強調，研考會推動青年參與治理自活動化到制度化，且青年政策已邁向可持續孵化與跨域協作的新階段，未來將持續透過制度性設計，打造青年願意留下、勇於行動、能夠與城市共同成長的公共參與環境；區域協作方面，透過「南方治理平台首長會議」，攜手各局處與南部各縣市推動跨域合作，就交通建設、環境保護、綠色旅遊等公共議題，整合資源、強化協作，朝大南方區域共榮與永續發展前行：今年也首次啟動青年跨縣市治理網絡交流，帶領臺南市青年委員與高雄市、屏東縣青年委員、公部門深度交流，以政策視角共同討論南部青年願景，「南方青年共同體」的願景正在成形，朝「南方共好」前進。