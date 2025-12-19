南市社區防暴成果展 開展

為普及民眾對家庭暴力及性別暴力議題的認識與敏感度，臺南市政府社會局於永康區社教中心演藝廳舉辦「社區齊心零暴力，幸福臺南更美麗」社區防暴成果展，邀集全市廿二個參與性別暴力防治社區服務方案計畫社區組織近四百人參與；社會局長郭乃文代表黃偉哲市長頒發獎狀，肯定社區夥伴協力付出。

今年參與社區涵蓋十六區，由五個領航社區帶領廿八個跨步社區及十七個宣導社區；成果展中亦辦理社區防暴成果競賽，肯定各社區長期投入防暴宣導與行動努力，其中廿二個社區獲頒「互動式防暴成果獎」，另有五社區榮獲「社區防暴意象獎」，展現社區以創意、貼近生活方式推動防暴工作多元成果。

郭乃文局長表示，黃偉哲市長重視社區人權和家庭平權，鼎力支持推動防暴業務，社會局自一零五年起推動社區防暴工作，將防暴觀念帶進社區日常，讓居民知道如何辨識風險及適時關心、必要時勇敢求助與通報，也感謝社區自主經營決心，在前瞻遠望中不忘照顧與友善初心。