南市社局二案例 榮獲「社安網卓越獎」

衛福部舉辦「一一四年度社安網指標案例頒獎典禮及研討會」，公開表揚全國社會安全網計畫指標性實務案例；臺南市政府社會局二件案例通過第一階段評選，榮獲「社安網卓越獎」，其中社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心提報案例進一步獲選為全國僅二件的「社安網菁英獎」，充展現南市於跨網絡合作與高風險服務處遇卓越成果。

黃偉哲表示，強化社會安全網關鍵在於第一線專業人員敏銳判斷與各網絡單位的即時合作，市府持續以「一主責、多協力」的模式，整合社政警衛及司法等資源，讓服務能真正回應脆弱家庭與高風險個案的需求，獲得中央肯定。

社局長郭乃文指出，二件獲獎案例展現社安網在保護服務及社會福利領域的實務深度；保護服務組獲獎案例由家暴中心提報，透過社工專業風險辨識與督導經驗即時支持，結合警局、醫療團隊及司法機關等網絡力量即時介入並救援受虐兒少，為高風險家庭建立安全防線。