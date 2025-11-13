南市社局量身打造多元方案 逾300人參與

南市社會局依需求量身打造多元方案協助弱勢家庭，至今年十月底逾三百人參與就業培力，開創職涯新局，注入生活希望。（記者李嘉祥攝）

為落實「以就業帶動脫貧、以參與創造希望」理念，臺南市政府社會局為轄內低收、中低收入戶與弱勢家庭量身打造「從賦能到自立」就業脫貧路徑；社會局昨（十三）日表示，截至今年十月底，包括公部門暑期工讀、企業工讀、職場體驗、教育培力、就業獎勵津貼、資產累積補助、求職交通費用等方案累計已逾三百人受益。

市長黃偉哲表示，脫貧不僅是經濟議題，亦涉及需求家庭生命尊嚴與生活機會平等，協助經濟弱勢家庭及其子女擺脫貧困、邁向自立，不能僅金錢補助，更需建立就業自立策略；市府除推進社會局及勞工局等跨局處合作就業媒合措施，今年也強化公私協力合作機制，與台糖長榮酒店、新舜營造、家樂福等十大企業簽訂企業工讀合作備忘錄，並透過就業培力與社工陪伴協助發揮潛能、各展所長，從受助走向自立的良性循環。

社會局長郭乃文指出，為落實此目標，社會局配合衛福部推動「社勞政聯合促進就業服務計畫」，以「探索、教育、儲蓄」為主軸，規劃「職涯GPS－青年脫貧導航」、「公職實境青創力－公部門暑期工讀」、「翻轉脫貧加入役勢力」及「就業獎勵補助計畫」等多元就業培力方案，依不同年齡與生涯階段需求設計，提供實質獎勵，更著重培力賦能，逐步翻轉「世襲貧窮」困境。

郭乃文局長強調，各項方案皆結合社工個案管理機制，依個案及家庭需求提供個別化支持與持續陪伴，設籍南市的低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭如有就業培力需求可洽詢社會局。