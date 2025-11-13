南市社局量身打造多元方案 逾300人參與
▲南市社會局依需求量身打造多元方案協助弱勢家庭，至今年十月底逾三百人參與就業培力，開創職涯新局，注入生活希望。（記者李嘉祥攝）
為落實「以就業帶動脫貧、以參與創造希望」理念，臺南市政府社會局為轄內低收、中低收入戶與弱勢家庭量身打造「從賦能到自立」就業脫貧路徑；社會局昨（十三）日表示，截至今年十月底，包括公部門暑期工讀、企業工讀、職場體驗、教育培力、就業獎勵津貼、資產累積補助、求職交通費用等方案累計已逾三百人受益。
市長黃偉哲表示，脫貧不僅是經濟議題，亦涉及需求家庭生命尊嚴與生活機會平等，協助經濟弱勢家庭及其子女擺脫貧困、邁向自立，不能僅金錢補助，更需建立就業自立策略；市府除推進社會局及勞工局等跨局處合作就業媒合措施，今年也強化公私協力合作機制，與台糖長榮酒店、新舜營造、家樂福等十大企業簽訂企業工讀合作備忘錄，並透過就業培力與社工陪伴協助發揮潛能、各展所長，從受助走向自立的良性循環。
社會局長郭乃文指出，為落實此目標，社會局配合衛福部推動「社勞政聯合促進就業服務計畫」，以「探索、教育、儲蓄」為主軸，規劃「職涯GPS－青年脫貧導航」、「公職實境青創力－公部門暑期工讀」、「翻轉脫貧加入役勢力」及「就業獎勵補助計畫」等多元就業培力方案，依不同年齡與生涯階段需求設計，提供實質獎勵，更著重培力賦能，逐步翻轉「世襲貧窮」困境。
郭乃文局長強調，各項方案皆結合社工個案管理機制，依個案及家庭需求提供個別化支持與持續陪伴，設籍南市的低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭如有就業培力需求可洽詢社會局。
其他人也在看
黃仁勳怒吼！產能不斷擴充 專家曝台積電6兆產值背後「1致命危機」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台，除現身台積電運動會致意，並直言「AI將影響每個國家、每家公司與每個人，是至今最重要的技術」，同時當面向台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。產業界解讀，這不只是場面話，而是全球「晶片荒」升級的強烈訊號：需求在飆，產能正全力擴，但人力缺口可能成為下一個硬煞車。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「你們公司有發年終嗎？」不到七成企業確定會發年終獎金 創四年來次低水準
時序已進入第四季，企業開始進入密集的「員工考核期」！雖然經濟成長率有機會「保四」信傳媒 ・ 14 小時前
台灣均薪4.7萬，7成勞工領不到！專家曝唯二薪資負成長：是不被祝福的產業
央行自2024年祭出第7波信用管制後，房市、房仲業受到不小的衝擊，行政院主計總處近日公布今年前3季薪資數據，1至9月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7751元，年增3%，創下近25年同期最大漲幅，但全體受僱員工經常性薪資低於平均數員工比率攀至69.77%，續創新高紀錄，簡言之，有近7成民眾經常性薪資低於平均。行業別方面，主計總處數據揭露，住宿餐飲，經......風傳媒 ・ 1 天前
104揭420萬名求職者最關注的公司 TOP 10中台積電、輝達、星宇都上榜
在競爭激烈的求職市場中，求職者「關注公司」已成求職勝出的關鍵策略之一。104人力銀行產品暨價值經營總處資深協理王之璘指出，求職者啟用「關注公司」，等於主動向企業「示好」，除了能在第一時間接到最新工作機會通知，也能被企業看見，增加面試邀約的機會。截至目前，使用「關注公司」的求職者已突破420萬人次。被關注的熱門公司，AI仍為主力關鍵，包含NVIDIA、台積電等科技業最受矚目，另外，星宇航空與酷澎也進榜，凸顯產業前瞻性、公司品牌力、以及職涯發展性，仍是吸引人才青睞的核心關鍵。鏡報 ・ 10 小時前
晶片荒！黃仁勳急喊要更多晶片 專家最憂：恐無足夠人力開出產能
輝達執行長黃仁勳日前搭乘專機來台，對著台積電董事長魏哲家「要更多晶片」，這趟旋風式行程，被外界視為「晶片荒升級」的訊號。專家認為，許多新建晶圓廠雖然硬體建設如火如荼，卻可能面臨「沒有足夠人力開出產能」的現象。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
直聘移工更便宜，台灣雇主卻寧願找仲介？制度卡關17年的真相
巨大涉強迫勞動事件後，勞動部強調要強化「直聘移工」，讓台灣企業擺脫污名。但這個解方喊了十多年，為什麼做不到？天下雜誌 ・ 12 小時前
「你以為醫師最賺？」其實這行月薪更高！台灣最賺錢行業震撼出爐
台灣最賺錢行業出爐！根據主計總處公布的2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元，年增1.85%。其中，金融及保險業以平均經常性薪資70,715元拿下全台第一，擊敗工程師與醫師等傳統高薪族群，穩坐薪資「天花板」，成為今年最吸金的行業。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中華汽車「全齡人才生態圈」登《天下》人才永續獎榜首
《天下雜誌》2025「人才永續獎」公布結果，中華汽車在眾多頂尖企業中脫穎而出，榮獲製造業類別第一名。與中華汽車並列入選的企業包括台積電、聯發科、光寶科、鴻海等科技與半導體巨頭，這不僅凸顯企業對人才的重視，也彰顯中華汽車在人才培育上長期投入的努力。2GameSome ・ 1 天前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
胡釋安私下道歉 范姜彥豐發聲：我理解他的處境
粿王風波延燒，胡釋安13日發出聲明，表示在粿粿、范姜彥豐處理婚姻問題時，提供住處給粿粿居住，但對於粿粿與王子邱勝翊的婚外情全然不知。范姜彥豐看到聲明後，也在第一時間做出回應，「希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李連杰爆不只換心續命「還打少年血」回春！中國「暗黑1技術外流」
娛樂中心／巫旻璇報導于朦朧墜樓事件疑點依舊未解，意外引出了「器官移植一條龍」、「換血返老還童」等各式陰謀論。近期不少中國藝人狀態明顯回升，包括李連杰、洪金寶等人，都被網友形容像「逆齡」般精神奕奕，甚至從重病中完全恢復，讓外界瘋傳他們可能透過「換血」保持年輕。更有中國網紅跳出來聲稱，相關技術是中國合法上市公司的項目，引發熱烈討論。不少網友除了質疑器官與血源從何而來，也提醒外出時務必留意孩童安全。民視 ・ 7 小時前
正逢產季！ 高雄「烏魚瀑布」再現 卸貨瞬間超壯觀
高雄市 / 綜合報導 養殖烏魚產季到，高雄養殖業者載滿烏魚的貨車卸貨，整車烏魚傾洩而下，宛如烏魚瀑布，畫面相當壯觀，令人好奇的是，業者一邊卸貨一邊搖晃貨車，同時大聲吆喝，相當特別，業者說，搖晃車體是為了製造海浪的感覺，讓烏魚快速滑出，不必上車抓魚，至於吆喝聲，是提醒其他人，烏魚瀑布要出現了，注意安全，別一不小心被烏魚打到。一整車的烏魚傾洩而下，就像是烏魚瀑布，數量相當驚人，這卸貨過程也很熱鬧，車上有兩個人，賣力搖晃車身，還有人大聲吆喝，烏魚滑出的瞬間，其他人也沒閒著，用身體頂住箱子，似乎就怕一個不小心，大量烏魚衝了出去，成了烏魚海，只是為何卸個烏魚，動作這麼多，要又搖又晃又大喊的。水產公司副董事長吳藙民說：「用搖的方式有點像說造成一個海浪的波動，讓上面的魚貨可以快速的宣洩下來，後面的人力不用再上去把魚挑上來，(吆喝)也是順便告知下面的工作同仁，魚貨即將要宣洩下來如果沒有注意到的話，會很容易發生被魚砸的問題。」業者來解答，原來搖晃是為了烏魚快速卸下，吆喝是提醒現場的工作人員，烏魚瀑布來襲小心安全，養殖烏魚的魚卵進入成熟期，業者說10月從新竹開始收，11月換到屏東收，這一車是自屏東的養殖場，烏魚瀑布畫面，是運到彌陀冷凍加工廠卸貨時拍的。水產公司副董事長吳藙民說：「那一車大概兩千多尾的烏魚吧，那車(價值)大概五六十萬跑不掉。」業者也透漏今年的養殖烏魚狀況穩定，預估價格跟去年差不多，烏魚美食季也宣告正式到來。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 8 小時前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前