南市社工師黃青荐深耕校園輔導 榮獲全國資深優良專輔人員殊榮

南市社工師黃青荐長期深耕校園輔導，陪伴學生走過就學與生活困境，榮獲全國資深優良專輔人員殊榮。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市社工師黃青荐長期深耕校園輔導，陪伴學生走過就學與生活困境，榮獲全國資深優良專輔人員殊榮。（記者李嘉祥翻攝）

教育部國民及學前教育署舉辦「114年度全國學生輔導諮商中心暨業務科科長第二次業務聯繫會議」，會中特別表揚服務滿10年且表現優良的專任專業輔導人員；臺南市學生輔導諮商中心社工師黃青荐多年來從事校園輔導工作，卓越貢獻獲肯定榮獲全國資深優良專輔人員殊榮。

教育局說明黃青荐社工師擁有真誠、溫暖、包容與敏銳洞察力等助人特質，能迅速掌握學生需求，透過優勢觀點引導學生自我覺察與興趣探索，整合校內外資源推動多元方案，協助學生重建學習動機，積極投入工作表現深獲學校師生及家長信任，除與教育、社政、警政、衛政及司法等單位密切協作，使輔導更具整合性與效能，並推動「校園修復式正義」、冒險體驗營及社區師傅等創新方案，提升學生參與度並降低輟學風險，同時重視專業傳承，協助新進專輔人員適應業務並擔任實習督導，展現優異的團隊合作與領導能力。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，學生的成長旅程充滿挑戰，心理健康與情緒支持是學習的重要基石，也肯定黃青荐社工師秉持「輔導是生命撞擊生命的歷程、點燃受服務者之希望」助人信念，多年在校園第一線支持學生，陪伴學生走過就學與生活中的困境，其專業精神足堪表率，獲獎實至名歸，也為南市爭光。

教育局長鄭新輝指出，教育局致力建構完善校園輔導體系，讓每位孩子能在充滿關懷的環境中學習，也肯定黃青荐社工師長期投入中輟生復學輔導、跨網絡協作與創新方案推動，展現高度專業與使命感，獲獎亦象徵對輔諮中心全體專輔人員的肯定。

臺南市學生輔導諮商中心主任陳怡潔肯定黃青荐社工師多年來堅守岡位、全力以赴，獲獎不僅是對其個人的肯定，也是中心團隊的光榮，未來教育局與輔導諮商中心也會持續努力，打造更完善的校園支持系統，陪伴每位孩子安心成長、勇敢迎向未來。