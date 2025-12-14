南市社會局兒少代表共識營培力從探索出發 透過行動激發城市新力量

南市府社會局辦理第8屆兒少代表共識營，深化對兒少權益的認識及建立默契、提升互動，為後續討論與提案奠定良好基礎。（記者李嘉祥攝）

為促進兒童及少年公共參與，臺南市政府社會局特辦理為期二日的「臺南市第8屆兒少代表共識營」活動，邀南市兒少齊聚，透過關係建立、制度介紹與提案討論等多元課程增進彼此連結，並深化對兒少權益的認識；課程亦安排戶外探索教育體驗，讓孩子在不同情境下建立默契、提升互動，為後續的討論與提案奠定良好基礎。

市長黃偉哲表示，共識營透過團隊建立、探索教育與議題討論等多元設計完整呈現兒少參與的能量與潛力，從孩子在探索教育中互相支持，到議題課程中主動提問、積極交流，可看見新世代對城市議題的敏感度與公共精神：他也強調兒少培力並非短暫的活動，而是長期陪伴旅程，市府會與兒少一起走，一步步將其觀察透過討論變成行動，讓兒少真正看見「自己的聲音會帶來改變」。

社會局郭乃文局長指出，探索教育讓孩子在自然場域中練習覺察、合作與反思，有助於建立信任與團隊默契外，也能引導兒少們展開更多對公共議題的思考與對話；此次共識營以「認識自己．連結夥伴．參與改變」為主軸，在二日課程中以靜態學習與動態體驗相互結合，從《兒童權利公約》核心概念、兒少代表權利義務介紹到提案流程解析與討論技巧練習，協助兒少逐步理解制度運作。

參與兒少在二天充實的活動中從破冰到合作、從討論到提案，逐步形成默契，也在跨組交流與互動中建立友誼；最後成果分享時，各組以簡報或口頭方式呈現模擬提案，內容聚焦校園安全、心理支持、城市交通等議題，展現孩子們對城市未來的關心與想像。

郭乃文局長強調，未來會持續推動兒少公共參與機制，擴大兒少表達意見與參與政策的機會，協助孩子們發揮影響力，讓兒少的聲音成為形塑城市發展的重要力量，打造更友善更幸福的臺南。