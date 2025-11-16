南市社會局兒少代表成果發表會童聲飛揚 展現培力與公共參與力倡議成果

南市社會局辦兒少代表成果發表會暨世界兒童人權日宣導活動，展現第七屆兒童及少年代表二年來的培力與倡議成果。（記者李嘉祥攝）

▲南市社會局辦兒少代表成果發表會暨世界兒童人權日宣導活動，展現第七屆兒童及少年代表二年來的培力與倡議成果。（記者李嘉祥攝）

迎接「世界兒童人權日」，臺南市政府社會局於市立圖書館新總館舉辦「兒少代表成果發表會暨世界兒童人權日宣導活動」啟動儀式，以「童聲飛揚．逐夢前行」為主題，展現第7屆兒童及少年代表二年來的培力與倡議成果；社會局長郭乃文也出席見證兒少努力成果。

成果發表會上，兒少代表以自信姿態登台分享，從校園安全、性別平等到交通安全等多元議題，展現兩年來的學習與行動成果，並向民眾介紹展覽內容與宣導作品，交流參與歷程中的收穫與感想。當天戶外廣場亦設有多個趣味攤位，讓民眾透過互動體驗與闖關遊戲認識「兒童權利公約」（CRC）精神，現場氣氛熱絡，充分展現兒少以行動推廣權利理念的熱情與創意。

市長黃偉哲表示，兒少代表制度不僅是參與舞台，更是一段培養公民意識的旅程；孩子們在培力歷程中學會傾聽與表達，並將觀察轉化為具體的倡議行動，為城市帶來新的視角與能量；市府會持續支持兒少公共參與機制，讓更多兒少有機會學習、實踐，並在行動中理解民主與權利的真意。

社會局長郭乃文指出，二年來的兒少代表培力歷程，讓兒少們從學習理解權利到主動參與社會議題，展現出自信與責任感，無論是在兒權會提案、社區宣導或校園倡議中，兒少代表都以行動詮釋公共參與的精神，這些歷程不僅見證兒少的成長，也反映出臺南在推動兒少權利教育上的堅實基礎與前進的動力。

郭乃文局長進一步說明，第7屆兒少代表成果展示自11月8日起至11月30日止於臺南市立圖書館新總館B1兒童區兒童期刊區展出，呈現兒少2年來的培力歷程與倡議成果，記錄他們從理解權利到投入行動的成長軌跡，並透過展覽讓市民朋友更深入認識CRC精神與兒少代表制度的意涵，歡迎各界踴躍前往觀展，感受兒少以行動實踐夢想、以熱情描繪未來的力量。