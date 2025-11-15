南市社會局助弱勢 逾三百人參與就業培力
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為落實台南市長黃偉哲推動「以就業帶動脫貧、以參與創造希望」的核心理念，社會局為本市低收入戶、中低收入戶與弱勢家庭量身打造「從賦能到自立」的就業脫貧路徑。截至今（114）年10月底，本局推行之公部門暑期工讀、企業工讀、職場體驗、教育培力、就業獎勵津貼、資產累積補助、求職交通費用等方案措施，累計已逾300人受益，為弱勢家庭重塑向上流動的新契機。
市府除推進社會局及勞工局等跨局處合作就業媒合措施，今年更強化公私協力合作機制，攜手台糖長榮酒店、新舜營造、麥當勞、康是美及家樂福等十大企業簽訂企業工讀合作備忘錄，並持續透過就業培力與社工陪伴，期盼市民能發揮潛能、各展所長，從受助走向自立的良性循環。
社會局長郭乃文指出，為落實此目標，社會局除配合衛福部推動「社勞政聯合促進就業服務計畫」外，以「探索、教育、儲蓄」為主軸，規劃專屬台南市民的多元就業培力方案，包括「職涯GPS—青年脫貧導航」、「公職實境青創力—公部門暑期工讀」、「翻轉脫貧加入役勢力」及「就業獎勵補助計畫」等，依不同年齡與生涯階段需求設計。不單只提供實質獎勵，更著重培力賦能，逐步翻轉「世襲貧窮」的困境。
新住民阿貞（化名）在丈夫病逝後獨自扶養年幼子女，求職過程屢遭挫折。社工發現她擁有細膩的照顧經驗，遂輔導她接受職訓成為居家服務員，並協助申請「就業獎勵補助計畫」。社工指出，穩定就業後的獎勵金不但成為家中的緊急預備金，讓生活更具安定感，也進一步強化她的就業意願與工作動力。此後，阿貞更加入資產累積方案，透過每月穩定儲蓄，為子女教育金預作準備，逐步建立經濟自立能力。
參與「職涯GPS」職場體驗的阿麗（化名），為照顧年幼子女而中斷職涯。隨著孩子就讀小學，她決定重返職場，不僅增加收入，也保有自尊與生活品質。在社工邀請她參與飯店業房務員體驗。阿麗坦言，「如果沒有這個機會，我可能不敢直接去應徵，現在知道自己做得到，心裡踏實多了。」另一位青年阿信（化名）報名營造業工程師職場體驗，他原以為工地只有勞力活，實際參與後發現，工程管理、品質控管、成本估算等都是必備技能，正與他所學的管理知識相關，不僅拓展他的職業視野，也讓他對未來求職的產業別有了新的想像。
社會局表示，各項方案皆結合社工個案管理機制，依個案及家庭需求提供個別化支持與持續陪伴。設籍本市的低收入戶、中低收入戶及弱勢家庭，如有就業培力需求，可洽社會救助科（06-2995686）、各社會福利服務中心脫貧自立計畫社工，或上社會局網站「脫貧自立計畫」專區（https://gov.tw/nYs）查詢。
