南市社會局南瀛婦女福利服務中心跨縣市推平權行動 以影像開啟女性運動新視野

▲南市社會局南瀛婦女福利服務中心跨縣市推平權行動，透過影像、影片分享會與棒球體驗活動開啟女性運動新視野。（記者李嘉祥攝）

在推動性別平權道路上，女性在運動場域能見度與參與權益不容忽視。臺南市政府社會局南瀛婦女福利服務中心與金門縣婦女福利服務中心114年攜手啟動「讓我們上場吧！女性運動平權暨影片推廣計畫」，以跨縣市合作方式記錄女孩在棒球場上的真實經驗，藉由影像打破大眾對女性與運動的刻板框架，並於金門辦理分享會與座談，讓平權理念走入社區、落實生活；「讓我們上場吧！」紀錄片亦同步正式上線，期讓更多市民可透過影像看見女孩在運動空間中的勇氣與力量。

市長黃偉哲表示，南市致力將性別平權落實在市民的日常生活中，包括家庭、職場、教育與文化空間，運動場域更是推動平權的重要一環；許多女孩在成長過程中，常因社會期待或性別角色的限制而缺乏踏入運動場的勇氣與空間，此次以影像紀錄女孩在棒球場上的參與故事，不僅展現其熱情與能力，更象徵社會正迎來更多元與包容的能量。

社會局長郭乃文指出，女性在家庭、職場與社區扮演多重角色，但在運動場域中仍可能受到文化刻板印象影響；社會局將持續以女性倡議為核心落實SDGs目標，跨縣市結合共同推動平權，確保女性在生活與娛樂中擁有參與選擇權利，讓性別平等不僅是理念，而是陪伴每位女性在生活不同面向中實現自我。

郭乃文局長進一步指出，延續影片計畫溫度與力量，《讓我們上場吧！》紀錄片已正式上線，並於南瀛婦女中心及曾文婦女中心辦理影片分享會與棒球體驗活動，從影像呈現女孩在球場上的視角，到實際帶領孩童走上操場，讓運動自由在身體中被看見、讓平權理念在行動中被理解，也期望串聯在地場域推動親子教育與社區討論，讓更多家庭與教師看見女性參與運動的價值，藉由影像、討論與體驗交織的多元方式，讓性別平權成為城市的日常風景，並在跨縣市合作的推動下，讓女性運動平權的影響力持續向外擴散。