南市社會局因應颱風來襲啟動收容關懷行動 探訪入住民眾贈物資

▲南市社會局因應颱風來襲啟動收容關懷行動，社會局主秘陳雅芬至鹽水區老人文康活動中心關懷預防性撤離住民，贈物資表達關心。（記者李嘉祥攝）

因應鳳凰颱風來襲，臺南市政府秉持「防災重於救災」原則，預先通知各區公所加強整備臨時收容、社會救助及弱勢族群特殊保護等防災應變措施，並要求針對可能因道路中斷而成孤島之山地村里，落實民生物資儲存機制，確保市民安全與生活無虞；社會局主任秘書陳雅芬12日並至鹽水區老人文康活動中心，關懷預防性收容中心內提前入住的16位民眾，了解生活狀況與心理感受，並致贈民生物資，傳達市府的溫暖與關懷。

黃偉哲市長表示，面對颱風威脅，市府團隊以守護市民安全為首要任務，要求各區公所提前開設收容中心，讓民眾能在風雨來襲前安心避難，並在安全、溫暖的環境中度過颱風期。

社會局長郭乃文指出，及早撤離可有效降低災害風險，也讓救援資源運作更順暢；社會局於颱風來襲前預先結合區公所及民政單位，提供住宿、餐飲及必要照顧服務，並針對行動不便或身體狀況不佳的長者加強安置與協助，也感謝市民配合預防性收容措施；另也同步展開街友安置作業，輔導街友前往街友中心及平價旅館暫宿，確保安全無虞。

郭乃文局長強調，全市社福機構含112家老人福利機構、25家身心障礙福利機構及3家兒童及少年福利機構皆已完成防颱整備，確保住民安全與飲食供應無虞，也提醒居住於低窪地區或有安全疑慮民眾，可主動撥打1999市民專線，或向區公所及社會局通報需求，市府會即時提供必要協助。