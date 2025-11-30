南市社會局家庭野餐日五地點同步登場 相約大小朋友野餐趣 一起曬幸福

南市社會局假日於五處地點同步舉辦家庭野餐日，市長黃偉哲、社會局長郭乃文也出席同樂，與親子一起曬幸福。（記者李嘉祥攝）

▲南市社會局假日於五處地點同步舉辦家庭野餐日，市長黃偉哲、社會局長郭乃文也出席同樂，與親子一起曬幸福。（記者李嘉祥攝）

秋日陽光明媚，臺南市政府社會局利用週休假日時間，於新營南瀛綠都心、歸仁美學館、玉井運動公園、永康小橋公園及臺南市立馬術場等地舉辦「2025家庭野餐日」活動，吸引超過千名市民攜家帶眷共襄盛舉；市長黃偉哲市長與社會局長郭乃文到綠都心活動現場與民眾同樂，草地鋪滿彩色野餐墊，孩子奔跑嬉戲，空氣中洋溢滿滿幸福氣息。

廣告 廣告

「親子大富翁闖關遊戲」融合社福宣導為關卡主題，參加家庭須完成多項挑戰，才能前進，吸引許多家庭合力闖關；「魔術表演」邀孩童上台互動，現場驚呼連連；在地表演團體也接力登場，帶來活力舞蹈、合唱與紫月光樂團演出，現場掌聲與歡呼聲不斷。

新營區長陳宏田、玉井區長顏振羽、永康區主任秘書林正雄、立委陳亭妃，以及巿議員蔡育輝、王宣貿、陳皇宇、李鎮國、楊中成、陳秋萍、黃肇輝、朱正軒及周奕齊等均出席各地野餐日活動。

黃偉哲市長表示，在忙碌的生活中，大家常會忘了放慢腳步，社會局特由週末舉辦家庭野餐日活動，讓大家暫時放下手機、放慢步伐，與家人朋友一起在大自然中聊天、遊戲、笑一笑，讓幸福更靠近；他也感謝社會局、衛生局、警察局等單位與在地社福團體協力，規劃親子遊戲、音樂表演、親子手作與社區宣導，實現「家庭、社區、城市」三方連結。

社會局長郭乃文說，看到眾多家庭聚在一起、攜手闖關或隨著音樂旋律擺動身體很感動，這不只是一次野餐，而是讓親子、年輕學子與同儕及長者走出家門機會，也希望參與民眾獲得更多的社會福利資訊，進而助人。

郭乃文局長強調，社會局會持續強化社會安全網建構，並廣泛結合民間資源與愛心，讓每位市民都能在生活中感受到「有溫度的照顧」，也呼籲民眾如家中陷困或需協助，可就近洽詢各社福中心或社會局，以提供即時協助。