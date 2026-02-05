南市社會局持續關懷0206地震受災戶 以家庭為中心陪伴走出陰霾穩定生活

南市社會局持續關懷0206地震受災戶，以家庭為中心陪伴走出陰霾，滾動式調整服務重點與關懷方式，依不同階段提供適切支持。（記者李嘉祥攝）

▲南市社會局持續關懷0206地震受災戶，以家庭為中心陪伴走出陰霾，滾動式調整服務重點與關懷方式，依不同階段提供適切支持。（記者李嘉祥攝）

「0206地震」將屆10週年，臺南市政府社會局持續秉持「以家庭為中心」服務精神長期陪伴受災家戶走過復原歷程、穩定生活，落實黃偉哲市長「照顧弱勢優先」的施政理念；黃偉哲市長表示，地震帶來的衝擊不只發生在災害當下，更深刻影響許多家庭往後的人生歷程，市府的責任不只是在第一時間伸出援手，更在後續歲月中持續接住需要協助的市民，讓關懷成為日常，而非停留在災後短暫的關注。

社會局長郭乃文指出，地震發生後，因災情範圍分散、影響人數眾多，市府即刻啟動跨單位應變機制，調派社工人力進駐各行政區、醫療院所及相關服務據點，協助傷者就醫、安置及家屬關懷，並於災害應變期間持續盤點需求、即時調整服務策略；災後並迅速整合殯葬與醫療通報資料，逐一聯繫關懷受災家庭，歸戶統計服務300戶、532人，全面落實「一戶一社工」服務模式，依個人及家庭在不同復原階段的需要，提供生活扶助、心理支持、就學協助及就業資源連結等服務，讓災後支持得以延續，協助家戶逐步回到生活常軌。

郭乃文局長進一步說明，社會局長期陪伴多名受災孩子走過成長的重要階段，小宇（化名）在地震發生時年僅4歲，因地震失去重要的家人成為失依兒童，後來由祖父母行使監護權；社會局除持續提供關懷，也協助整合各項福利資源，並透過信託機制妥善管理其補助與資產，確保孩子生活照顧與教育支持能長期、穩定銜接；小宇如今已進入國中階段，就學與生活狀況穩定，社會局也隨著孩子從幼年邁向青春期進而調整服務重點與關懷方式，依不同階段提供適切支持。

郭乃文局長強調，陪伴不只存在於災後，而是一路與孩子同行，直到其能穩定面對未來生活，這是社會局持續努力方向；0206地震經驗讓市府更加體認災後關懷必須回到制度與日常服務中，透過專業分工與跨體系合作才能真正支持家庭面對長期復原挑戰，未來也會持續強化社會安全網與防災韌性，深化對弱勢族群及高風險家庭的支持，讓關懷不僅在災害發生時出現，更能在歲月中陪伴市民走過每一段不容易的時刻。