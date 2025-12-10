南市社會局推動身心靈陪伴員培力計畫 訓練專業人才陪伴長者衰弱預防

南市社會局舉辦社區與機構身心靈陪伴員培力計畫期末成果展，社會局長郭乃文勉勵取得資格的學員持續紮根社區陪伴長者。（記者李嘉祥攝）

臺南市社會局於國立成功大學光復校區國際會議廳舉辦「社區與機構身心靈陪伴員培力計畫」期末成果展，以示範課程、陪伴經驗分享與展攤方式呈現，展現臺南市推動高齡友善與活躍老化的成果與願景，吸引逾百位民眾、社福團體及專業人員參與，互動熱絡。

「社區與機構身心靈陪伴員培力計畫」由社會局與YMCA基金會合作推動，致力培育長者身心靈陪伴專業人才，包括初階與進階課程共計74小時培訓及實習，今年有36位學員取得資格，並於日照中心、長照站及老人養護中心服務，累計陪伴超過280位長者參與衰弱預防與自主活動；針對受陪伴長者進行前後測結果顯示，陪伴課程有效提升長者體能及自主生活能力。

市長黃偉哲表示，高齡者福祉不僅限於健康及照顧，更需透過陪伴、互動與生命敘事協助長者重新連結自身價值，使其在熟悉的社區中安心、自信、有尊嚴地生活；臺南已正式邁入超高齡社會，市府除持續推動各項老人福利，也更加重視長者的「靈性需求」與生命意義探索，也肯定「社區與機構身心靈陪伴員培力計畫」以整合方式切入長者需求，是促進在地安老的重要力量。

社會局長郭乃文說明南市老年人口已突破37萬人，占全市人口20.21%，面對快速變化的人口結構下，市府持續強化老人福利推動，感謝YMCA基金會以及共同參與計畫的台灣南與北全人發展協會、林澄輝社會福利慈善事業基金會、樹河社會福利基金會、伊甸社會福利基金會台南區及一粒麥子社會福利慈善事業基金會等5家社福團體攜手貢獻心力。

郭乃文局長指出，高齡人口持續攀升，市府推動多元老人福利措施，包括擴增社區照顧關懷據點、推動長青學苑、創齡中心及銀髮衣缽等活躍老化計畫，並持續推廣愛心手鍊、社福卡、中低收入老人生活津貼與住宅改善等服務，構建從健康促進、延緩失能到長照支持的完整高齡福利網絡；市府會持續整合跨局處資源、深化公私協力、強化社區照顧量能，提升長者社會參與，打造更完善的在地安老環境，除期勉學員持續扎根社區，也邀請更多民間力量加入，共同實踐「共學、共做、共好、共融」高齡照顧模式。