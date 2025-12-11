南市社會局攜手南臺科大及富邦人壽辦跨世代活動 展現長者韌性與促進青銀互動

南市社會局攜手南臺科大及富邦人壽辦跨世代活動，透過戲劇、共學共演及互動等方式，展現長者韌性與自我價值與促進青銀互動。（記者李嘉祥攝）

為打造高齡友善城市，臺南市政府積極佈建社區照顧關懷據點，今年社會局再度與富邦人壽及南臺科技大學合作USR「青銀共創打造在地智慧自在不老力計畫」，推動多項跨世代關懷與幸福延續行動，發揮社會影響力；產官學三方合作辦理的「青銀共煮幸福年 馬躍迎春圓夢戲劇」活動於南區四鯤鯓龍崗國小禮堂登場，社會局副局長葉誌明特出席弱勢長輩同樂，並頒發感謝狀給南臺科大、富邦人壽、台灣高齡照護暨教育協會、信福長照服務企業及臺南市菩薩殿關懷協會，感謝共同關心弱勢獨居長者。

此次活動由南區金華社區充滿活力的老寶貝打擊樂團熱鬧揭開序幕，結合老、中、青、幼跨世代「高齡圓夢戲劇」與「暖心送愛行動」，鼓勵長輩透過戲劇展演，分享自身生命故事與生活歷程，展現韌性與自我價值；同時融入「青銀共煮」活動，促進跨世代及跨族群互動與文化傳承，讓大學生、幼兒與長者在共煮、共演的過程中深化理解與情感交流。現場亦規劃書法體驗攤位與醫療諮詢區，讓居民共同參與、互動，展現社區長期推動健康促進與終身學習的成果。

對於不方便前來活動的長輩，社會局老福科長鄭妙君、南臺科大青銀共創USR計畫主持人陳美珠老師及鯤鯓里長陳金江也特別到宅致贈暖心袋，讓長者在歲末時刻能感受到愛與關懷。

市長黃偉哲感謝南臺科大青銀共創USR團隊和富邦人壽長期以來深耕高齡社會，此次活動以「人與人之間的溫度」為出發點，串連高齡照顧與社區再生的力量，期盼在寒冬中讓每位長輩都能感受到來自社區的溫暖關懷與陪伴，進而營造出共融、共好的幸福社區氛圍，實現高齡友善城市願景。

社會局長郭乃文指出，市府以為社區弱勢長輩打造智慧、自在且有尊嚴的不老生活為目標，為利長者在地安老，針對人口老化程度較高社區新設據點，協助有意願辦理單位設置社區照顧關懷據點，媒合連結各種管道資源，提供長者一處可交朋友、學習新知的快樂環境；目前據點數量持續成長中，長輩可以在此發揮所長傳承經驗，繼續創造個人價值，落實在地安老、在地照顧福利理念。