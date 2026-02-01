南市社會局攜手民間單位邀街友圍爐發物資 公私協力送暖關懷弱勢

南市副市長姜淋煌、社會局長郭乃文出席街友尾牙辦桌活動，代表黃偉哲巿長發放春節紅包、禦寒衣物等物資，也感謝各單位攜手為街友送暖。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將近，為讓街友在年節前夕感受到社會關懷與溫暖，臺南市政府與慈聯基金會攜手社團法人台灣武廟志工協會，於北區大豐里活動中心舉辦「馬到福來迎新春 冬去春來步高昇－臺南市街友尾牙辦桌」活動，透過辦桌圍爐、健康關懷及物資發放，陪伴街友迎接新的一年；副市長姜淋煌代表黃偉哲巿長出席，向街友發放春節紅包、禦寒衣物等民生物資外，也致贈感謝狀予社團法人台灣武廟志工協會等協助單位，感謝各界攜手為街友送上支持與祝福。

此關懷活動獲得眾多單位響應與支持，台灣武廟志工協會、台灣茶文化協會、睿生光電、台南市行善協會、台南市立醫院、北區衛生所、北區大豐里活動中心及珈甫企業提供桌餐、飲品、春節紅包及禦寒衣物，並安排X光車進駐及義剪服務，照顧街友健康與生活所需；現場也邀請歡喜樂團進行音樂演出，透過溫暖悠揚音樂增添濃厚年節氛圍，讓街友在歡樂中感受社會的善意與陪伴。

黃偉哲市長表示，南市目前列冊街友290人，其中超過半數露宿於街頭，平日由社會局及街友生活重建中心社工人員持續提供關懷訪視、生活協助與資源連結服務；街友服務除仰賴市府長期投入外，更需民間團體與善心人士共同參與，透過公私部門合作，於春節、端午等重要節日前辦理關懷活動，不僅傳遞溫暖，也讓街友感受到被社會接納與重視；市府會持續整合相關資源，協助街友逐步改善生活處境，期盼能早日重返家庭、回歸社會。

台灣武廟志工協會理事長劉貞秀說，該協會長期深耕弱勢族群服務，多年來持續投入街友關懷行列，秉持濟弱扶貧、慈悲行善服務理念回饋社會；此次透過辦桌圍爐、致贈春節紅包、禦寒外套及民生物資，是希望讓街友在寒冬中感受到社會的溫暖與支持，也號召更多民間力量共同投入公益行列。

社會局長郭乃文指出，近期寒流一波波來襲，為避免低溫嚴寒對街友身體造成影響，社會局特別結合北區衛生所及市立醫院，於此次活動中為街友提供健康檢測與X光檢查，及早掌握街友健康狀況，守護街友基本醫療需求，也提醒過年期間民眾如有緊急保護需求，可撥打110、113求助，若發現需要急難關懷及救助的市民或街友，可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，市府團隊將視民眾困難及需求啟動服務措施，不會因年假而中斷。