南市社會局攜手社區共辦臨終關懷教育 建立正向生命觀珍惜與長者共處時光

▲南市社會局攜手社區辦臨終關懷教育，期建立正向生命觀，也提醒珍惜與長者共處時光。（記者李嘉祥攝）

為因應超高齡化社會帶來的多元挑戰，臺南市政府社會局新營社會福利服務中心特辦理「夕陽無限好，只是近黃昏」活動，邀崑山科技大學樂齡生活產業管理學士學位學程黃毅晨系主任擔任講師，並由新營社福中心社工師共同帶領；課程內容涵蓋「人生四道」、「認識死亡」及「預立醫囑」等主題，期協助長者及其家庭建立正向生命觀，深化臨終關懷議題，並促進跨世代理解與情感連結。

活動以「死亡教育」為核心，課程涵蓋「人生四道」及「預立醫療決定」等實務內容；後壁區佳田社區關懷協會及白河區外角社區發展協會透過資源整合與在地參與，提升方案的可近性與參與度；除正視死亡議題外，也引導長者重新認識生命價值，坦然面對終點，重構人生意義，並協助長者與家屬共同面對生命歷程，珍惜相互陪伴的時光。

市長黃偉哲表示，台灣邁入超高齡社會，臨終關懷不僅涉及醫療，更關乎生命尊嚴與社會支持，市府持續推動「以家庭為中心、社區為基礎」的福利政策，透過各社福中心整合在地資源，讓長者能在熟悉社區中獲得陪伴與照顧，安心面對生命最後階段，實踐尊嚴善終與溫情離別。

後壁區佳田社區關懷協會小賴阿嬤說，上課後讓她更勇於面對生命終點，也開始重新思考人生後半段的安排，包括透過預立醫囑表達自己的醫療意願，也更加珍惜與家人相處的每一刻。白河區外角里盛里長也分享曾罹癌接受化療經驗，這段經歷讓他深刻體會生命無常與珍貴，也促使他投入社區工作，陪伴需要關懷的里民，常接觸獨居或無子女照顧的長者，這些長者臨終時往往僅能由里長協助辦理後事；他認為，臨終關懷不僅讓長者及早思考生命議題，也能提醒家屬重視彼此陪伴的重要性，具深遠意義。

社會局長郭乃文強調，市府持續透過在地合作推動多元長者照顧及臨終關懷教育，期盼喚起社會對生命議題的正向關注，陪伴長者以尊嚴完成人生旅程，另也於新營、安平、東區、南區、北區、安南、永康、新豐、善化、曾文、北門及玉井等12處設置社會福利服務中心，針對有需協助的脆弱家庭提供生活協助，有需求民眾可就近至各社福中心諮詢。