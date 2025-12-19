南市社會局攜手第二區實物銀行照顧弱勢 共同守護隔代身障家庭未來

南市社會局攜手第二區實物銀行提供弱勢者所需物資，共同照顧隔代身障家庭。（記者李嘉祥攝）

為打造溫暖有愛宜居城市，臺南市政府社會局108 年起採公私協力方式積極布建實物愛心銀行，目前全市已有5處委辦實體店面、15處合作分行及18處分站，服務觸角涵蓋全市37個行政區，除提供弱勢與急難家庭民生物資，災害期間亦能迅速整合物資，以確保市民能獲得援助。

南市第二區實物愛心銀行由財團法人臺南市私立樂活社會福利慈善事業基金會承辦，服務範圍包括玉井、楠西、左鎮、南化、官田、大內、下營、麻豆、六甲等山區偏鄉民眾。

今年楠西地震影響多處山區家庭，社會局啟動跨部門協調讓受災戶獲得必要資源；江先生家家同時面臨身心障礙者照護、高齡長者扶養、隔代教養等多重困境，經濟負擔甚重，所住房屋並於地震中受損，即使已列冊為中低收入戶仍無法負荷，社會局立即協調第二區愛心銀行提供緊急物資，並整合民間團體建立支持網絡，避免生活中斷。江先生感謝第二區實物愛心銀行定期送達物資，使一家四代感受外界溫暖。

市長黃偉哲表示，社會局在災害與市民生活變故時皆站在第一線支持市民，除實物愛心銀行外，亦推動兒少未來教育與發展帳戶、獎助學金與專長培力補助、「翻轉脫貧加入役勢力」、暑期工讀等方案，協助弱勢兒少提升能力，強化競爭力。

樂活慈善事業基金會董事長王曉嵐指出，臺灣約每十戶就有一戶為單親家庭，許多家庭在挫折中努力向前，臺南以「愛不缺席」精神支持弱勢家庭，期透過南市社會局與樂活基金會的資源合作減輕家庭經濟負擔，讓實物愛心銀行成為支持弱勢的力量，也呼籲民眾如欲捐助物資或需急難協助，可致電社會局社會救助科或第二區實物愛心銀行，共同加入善的循環。