南市社會局曾文願景園區辦家庭草地野餐派對 邀親子遠離3C擁抱陽光

南市社會局於曾文市政願景園區舉辦家庭草地野餐派對，局長郭乃文與邀親子遠離3C擁抱陽光，共創健康數位生活。（記者李嘉祥攝）

▲南市社會局於曾文市政願景園區舉辦家庭草地野餐派對，局長郭乃文與邀親子遠離3C擁抱陽光，共創健康數位生活。（記者李嘉祥攝）

為降低藍光對生活的干擾、促進親子陪伴與社區連結，臺南市政府社會局特於曾文市政願景園區廣場草皮舉辦「2025再見藍光．擁抱陽光－家庭草地野餐派對」，吸引1500名親子參與，社會局長郭乃文、安定區長陳仁偉、立委及議員均到場同樂，與民眾一起體驗兼具健康、互動與教育意義的戶外親子野餐派對。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，科技產品普及，現代人長時間接觸電子螢幕成常態，藍光對身心健康影響不容忽視，期透過野餐派對提醒市民適度使用3C產品，培養正向的數位生活習慣，同時營造一個讓家人彼此陪伴、親近自然的良好氛圍。

社會局長郭乃文說，曾文市政園區設有多項社會服務據點與專業資源，包括曾文區社會福利服務中心、實物愛心銀行麻豆分行、身心障礙者服務中心，提供市民多元即時協助與支持；此次活動以「降低藍光干擾、重拾家庭陪伴」、「促進親子交流、強化社區連結」及「資源宣導、喚起意識」三大主軸出發，由各社福單位設置親子體驗區與宣導攤位，包含親子闖關、陽光野餐專區、氣球泡泡、社福資源諮詢站及在地友善市集等，讓親子體驗充滿歡笑親子時光。

郭乃文局長指出，未來會持續結合社會福利、教育推廣與社區參與，規劃更多元、有趣又具意義的公共活動，鼓勵市民走出戶外、走進社區，在自然與互動中建立更緊密的家庭連結與生活平衡，用行動打造更健康溫暖與永續生活。