南市社會局會同警政與民團啟動街友大普查，關心人身安全暨守護基本權益。（記者李嘉祥攝）

臺南市長黃偉哲重視街友議題，為關懷街友人身安全與生活需求，責成社會局啟動全市街友大普查行動，社會局結合警政及民間團體深入街頭巷弄，全面掌握街友現況，強化安全與照顧措施。

黃偉哲市長表示，街友同樣是城市的一份子，保障其人身安全與基本生活權益是市府責無旁貸的責任，透過定期且完整普查，不僅能即時了解街友分布、健康狀況及服務需求，也有助於後續提供更精準的安置、醫療與就業輔導服務，避免憾事發生。

社會局社工人員於普查過程中，於公園附近關懷到一位長期露宿的阿明（化名），因擔心夜間安全而長期無法安眠，社工人員除即時提供保暖物資，也耐心傾聽其心聲。阿明感動說已經很久沒有人關心，讓他重新燃起對生活的希望。

社會局郭乃文局長指出，南市目前列冊街友286名，其中露宿街頭計182人，市府近年持續推動街友多元服務，包括生活自立支援服務中心、生活重建服務中心、緊急安置、臨時住宿、就業媒合及心理支持等。

郭乃文局長強調，類似阿明的故事每天都在街頭發生，此次大普查重點除人數清查外，亦特別關注街友夜間安全、身體健康及是否遭遇暴力或意外風險；社工人員於普查過程中同步進行關懷訪視，提供必要物資、醫療轉介及安置資訊，陪伴街友走向更穩定的生活，並鼓勵有意願街友接受後續服務，未來也會依據此次普查結果滾動式檢討相關政策，強化跨局處合作，打造更具包容與安全的城市環境，也呼籲市民若發現需要協助的街友朋友，可通報社會局或撥打1999市民專線，讓市府能即時介入，守護每位市民安全與尊嚴。