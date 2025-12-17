南市社會局突破侷限多面向實踐社福核心價值 走過天災展現服務韌性與績效

南市社會局長郭乃文、副局長葉誌明率團隊年終秀成果，展現突破侷限多面向實踐社福核心價值，以及陪伴災民走過天災的服務韌性與績效。（記者李嘉祥攝）

臺南市今年歷經0121楠西地震、丹娜絲颱風以及0728豪雨等多重天然災害嚴峻考驗，社會局透過社政人員及社工團隊協助災後復原工作，動員志工團體協助文書填寫、環境清潔、房屋修繕，即時提供最需要的關懷與支持，另各項社會福利業務也展現亮點與卓越成果，除113年度強化社會安全網績效考核六都第一，並於114年南高屏社工表揚暨交流會、114年全國社會工作專業人員表揚、114年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮、第3屆全國績優社政人員表揚中獲得獎項；社會局17日也舉行年終成果發表會，社會局長郭乃文細數各項成果，肯定團隊工作辛勞及服務績效，運用專業知能及秉持服務熱忱，為民眾提供良好且有深度的服務。

社會局年終發表會現場展示各項社福政策推動成果，郭乃文局長有感而發表示，今年天災發生後缺水缺電及通訊，凸顯生活中隊3C產品的依賴度，值得災後反思，建構更完善的緊急救援系統，尤其臺南幅員廣大，社會局建構12處服務中心，期盼提供更完善服務，克服地域距離，照顧到從老到小每位市民。

郭乃文局長說，社會局針對不同族群提供社會福利服務並深獲肯定，在托育服務方面，長期打造友善育兒環境與多元托育服務，榮獲今周刊「最佳友善育兒城市」評比殊榮；在志工服務方面有63位志工榮獲「衛生福利部113年度志願服務金質徽章獎」、13個志願服務單位獲評「社綜類志願服務績效評鑑」績優團隊，家庭暴力暨性侵害防治中心志願服務隊榮獲「全國績優志工團隊獎」。

市府也以社區永續培力中心為發展基地，透過專業培育社區在地人才，輔導社區參選衛生福利部「114年度社區發展工作金卓越社區選拔」，參選社區全數獲獎，並榮獲南市首座「銅質卓越獎」；另也配合衛生福利部推動「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，輔導社區主動申請，並順利經衛福部審認通過，獲第一階段1朵紫絲帶認證。

郭乃文局長指出，社會局也秉持「以人為本、在地共好」核心精神，全方位推動各項社會福利，透過多元創新深化社區共融與兒少培力，打造友善互助的城市，包括透過「教育投資」、「就業自立」、「資產累積」、「社區產業」及「社會參與」等五大服務面向共11項方案為弱勢家庭構築完整支持系統，降低金融排除風險，以具韌性脫貧路徑形成「自助互助」社區網絡，逐步實現自立目標。

社工也展現高度專業，於災害期間即時提供關懷與支持，跨轄調度行動沐浴車前往花蓮協助災民，兼具在地服務與外援能量，體現社會安全網溫度與韌性；增設南科公設民營托嬰中心及新增安平區及南區兩處夜間定點臨托、開辦6至18歲療育訓練補助等服務，提升公托量能及多元的托育選擇；推出「CRPD社區巡迴劇場」，更首創「身心障礙兒童及少年代表培力計畫」，以生動戲劇傳達身心障礙者權利公約（CRPD）的人權精神，提升兒少公民意識與社會參與權。

社會局也推動「特殊兒少照顧實境議題回應增能培力計畫」，以「現場陪伴、實境示範、跨專業共學」為核心理念，協助安置單位、寄養家庭與照顧者回應情緒行為挑戰及創傷反應；另也落實敬老政策，補助長者健保費，將重陽敬老金加碼至1300元，並推動銀髮傳承與長青共學，透過創齡課程與行動學苑，提升長者學習力與世代連結，以影像力量推動共生理念，舉辦「看見臺南共生好社區」短影音行動計畫，鼓勵社區發展協會以影像方式記錄社區實踐與特色；為使安全網更為穩固綿密，持續培力社區鄰里投入暴力初級預防行列，114年起辦理社區防暴成果競賽，鼓勵社區以創意、貼近生活的方式推動防暴工作。

展望115年規劃，郭乃文局長強調，展望115年新年，將持續落實黃偉哲市長「全齡照顧」理念，再新增2處夜間臨托、9家公設民營托嬰中心及1處親子悠遊館；溪北地區新增泛自閉症家庭支持服務中心；在財政平衡下將重陽禮金加碼至1500元，以「社會處方箋」試辦計畫促進身心障礙者健康與社會參與，精進「臺南市社區永續培力中心」，分別於溪南區及溪北區設立區域型社區培力中心，採取分區、分眾、因地制宜培力模式，並擇定於曾文市政願景園區設置救災志工應變中心，做為災害時災害物資處理及救災志工人力任務分配及調度，強化災害發生時即時執行相關災害應變措施。