南市社會局與屏科大簽署策盟備忘錄 深化社工專業培力與跨域合作

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為落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念，持續強化社會工作專業量能與人才培育，臺南市政府社會局副局長葉誌明昨日代表社會局與國立屏東科技大學簽署策略聯盟備忘錄，共同推動社會工作人員教育訓練課程研發、專業知能培力及跨域實務交流，期能整合學術與實務資源，提升社會福利服務品質，打造更完善之社會支持網絡。

市長黃偉哲表示，隨著社會議題日趨多元複雜，第一線社工人員面對之服務需求與挑戰持續增加，社工專業支持與持續培力更顯重要。此次社會局與屏東科技大學合作，透過結合學術研究與第一線實務經驗，共同發展符合現場需求之教育訓練課程，強化社工人員於社會安全網、脆弱家庭支持及跨網絡合作等面向之專業能力，持續提升整體社會福利服務量能。

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社會局長郭乃文指出，本次簽署活動於屏東科技大學舉行，除臺南市政府社會局外，嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣及臺東縣等地方政府也共同參與，衛生福利部次長呂建德亦到場見證簽署儀式，展現中央、地方政府及學界共同重視社會工作專業發展與人才培育之決心。

社會局表示，屏東科技大學於活動當日亦安排呂建德次長主講「談福利與醫療整合服務之發展」專題演講，分享福利與醫療跨域整合之政策方向與實務經驗，透過中央、地方與學界交流對話，深化整合性服務模式之發展，共同提升社會福利服務品質與服務韌性。

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