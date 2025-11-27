南市社會局表揚績優合作社及優等實務人員 肯定互助精神落實社會公益

南市社會局長郭乃文表揚績優合作社及優等實務人員，肯定互助精神落實社會公益。（記者李嘉祥攝）

▲南市社會局長郭乃文表揚績優合作社及優等實務人員，肯定互助精神落實社會公益。（記者李嘉祥攝）

為鼓勵並表彰113年績優合作社表現，臺南市政府社會局廿七日於新營區忠政里活動中心辦理「臺南市114年度合作社推廣合作教育研習暨頒獎」活動，社會局長郭乃文代表市長黃偉哲頒發獎狀及獎品予優等合作社5社、1名優等實務人員及甲等合作社17社，肯定各合作社於產業推廣的付出與表現。

黃偉哲市長表示，南市目前有301個合作社場，社會局每年辦理合作社考核工作，就各單位所提供的業務資料進行審查，並提報內政部進行複核；此次獲表揚的22個合作社及1個優等實務人員，於各自產業發展各具特色；合作社具公益價值，也期望表現亮眼合作社傳承經營經驗，透過合作落實社會公益價值。

社會局長郭乃文說明「合作社」是以平等與互助為基礎、由人民自願組成的自治團體，其存在價值來自成員共同面對生活需求彼此協力支持；合作社不只是經濟型態的組織，更是具備濃厚人文精神的集體力量，在追求自助、自我負責、平等與團結核心價值外，也應積極實踐誠實、開放與社會責任，並以關懷他人的行動，讓力量延伸至社區及社會，為永續公益做出付出。

南市經內政部評定為優等合作社包括「有限責任衛生福利部嘉南療養院員工消費合作社」、「有限責任臺南市平安照顧服務勞動合作社」、「保證責任臺南市山上果菜生合作社」、「有限責任臺南市第一漁權會漁業生產合作社」及「保證責任臺南市學校員生消費合作社聯合社」等5社，可各獲得2萬元獎金，

另還有17個甲等合作社，分別為保證責任臺南市東區合作社、有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社、有限責任國立成功大學醫學院附設醫院員工消費合作社、有限責任臺南市全聯計程車運輸合作社、有限責任臺南市高青合作農場、保證責任臺南市關廟果菜生產合作社、保證責任臺南市南化和興果菜生產合作社、保證責任臺南市第三養豬生產合作社、有限責任臺南市善化穀糧生產合作社、保證責任臺南市太康有機農業生產合作社、有限責任臺南市南化百瑩果菜運銷合作社、有限責任臺南市楠西福農果菜運銷合作社、有限責任臺南市安平區安平國民小學員生消費合作社、有限責任臺南市北區文元國民小學員生消費合作社、有限責任臺南市立安平國民中學員生消費合作社、有限責任國立新化高級中學員生消費合作社、有限責任國立臺南高級商業職業學校員生消費合作社。

郭乃文局長指出，各績優合作社皆是長期投入在地服務與互助工作，不僅照顧社員，也在不同領域中發揮公益力量，其優異表現，均值得各界肯定及嘉許，除恭賀獲獎合作社，也期許未來持續擴展於弱勢照顧、社會關懷與社區支持等面向，共同成為促進社會共好、共融與進步的溫暖夥伴。