南市社會局贈永福國小身障者繪本 盼透過教育扎根平權理念

南市社會局長郭乃文贈永福國小身心障礙者繪本，盼望作為融合教育教材，透過教育扎根平權理念。（記者李嘉祥攝）

響應國際身心障礙者日，臺南市政府社會局特於永福國小舉辦「認識讓我們更親近」贈書記者會暨局處友善行動發表活動，永福國小校長楊淑晏由教育局身心障礙學生鑑定中心主任陳彥至陪同接受社會局長郭乃文致贈的60冊認識身心障礙者特質繪本作為融合教育教材，觀光旅遊局專門委員丁玲琍分享虎頭埤風景區身障日優惠措施，台南市聽障體育運動協會總幹事朱櫻梅也響應捐贈協會出版的手語書，盼透過教育紮根平權理念。

社會局安排「HAPPY姐姐」以繪本說故事帶領永福國小4班100位師生認識視覺障礙、肢體障礙、自閉症等障礙者需求；南市聽障體育運動協會也帶領大家一起學習中西區手語打法。郭乃文局長現場加碼再贈4冊手語書，社團法人台南市聽障體育協會常務理事陳南雄、社團法人台南市慈光身障協會榮譽理事長何文讚、永福國小家長會長楊雯瑛、中西區長蔡佳甫、沈震東議員，以及立委、議員代表均出席支持。

市長黃偉哲表示，南市有超過10萬名身心障礙者，推動平權教育需從日常與校園做起，唯有正確認識每個人不同的需求、特質，理解相互的差異，才能帶來真正的友善與共融；贈書象徵市府重視多元文化與尊重差異，也透過跨局處合作與民間團體參與，強化社會對「障礙」的理解，期望每位學生都能在生活中自然學習同理與支持的實益，打造真正友善的城市。

社會局長郭乃文與現場學生分享人一生中要學習三件事，分別是勇氣、調適與支持自己成為生命主角，以及合作；她指出，推動身心障礙者平權是市府團隊努力目標，透過持續改善無障礙環境、多元化社會福利服務等，從生活各層面支持障礙者，虎頭埤風景區也配合國際身心障礙者日推出身心障礙者當日入園享搭遊園車、乘坐太陽能船的票價優惠，希望透過這些行動，支持並鼓勵身心障礙者社會參與；未來市府也會持續整合資源，讓「理解、尊重與共融」成為市民共同語言，打造人人都能平等參與的友善城市環境。

永福國小說，該校積極推動推動融合教育，後續將於晨光時間或相關課程中持續運用捐贈書籍，讓孩子可學習正確且友善的助人方式，也理解並不是每一個障礙者都一定需要被協助，詢問、理解並依對方的需要給予支持更是重要。