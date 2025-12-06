南市社會局邀身心障礙者家庭烘窯樂 走出戶外體驗共融友善城市氛圍

南市社會局邀身心障礙兒童與家人、社區式親子家庭及日間作業設施服務對象參加甘藷豐年季焢窯嘉年華，體驗焢地瓜樂趣及與不同家庭互動。（記者李嘉祥攝）

為創造身心障礙者多元參與與戶外體驗的機會，臺南市政府社會局6日帶領身心障礙兒童與家人、社區式親子家庭及日間作業設施服務對象參加「甘藷豐年季焢窯嘉年華」，南市農業局媒合台灣甘藷產業策略聯盟提供11窯免費窯位讓身障家庭與服務對象透過親手堆窯、焢地瓜趣味體驗，並在與不同家庭的互動、協力完成任務過程中，讓一般民眾更了解身心障礙者的特性與需求。

身障兒童小菲因行動不便需依靠輪椅代步，平常外出活動的機會不多，她和爸爸媽媽參加人生第一次的焢窯體驗，情緒興奮，直說要幫忙；另一位小恩平時在社區式單位上課，得知能參加焢窯活動，立刻邀朋友一起報名，活動時主動搬土塊堆窯、忙得滿頭大汗卻很開心，說下次還要再揪朋友一起來。

市長黃偉哲表示，南市截至114年9月底約10萬1288名身心障礙朋友，市府重視每位市民參與權與幸福感，透過多元活動鼓勵身心障礙朋友走出戶外，藉此促進身心健康與社會互動；社會局此次協調單位帶領身障家庭參與焢窯體驗，讓不同背景家庭走出戶外、親近土地，在自然交流中促進身心障礙者與一般民眾共融，展現市府對共融社會的重視與實踐，也強化社會的理解與接納，體現更包容、更友善的城市氛圍。

社會局長郭乃文指出，社會局致力推動多元共融服務，積極串聯各局處與社會資源，每次活動都是推動共融社會的重要實踐；除了此次焢窯活動外，平時也透過跨局處合作，邀請身障家庭參與各局處及民間單位舉辦的活動，如文化局FOCASA幾米馬戲樂園、狗屎運爵士大樂團音樂會等，期協助身障家庭拓展生活經驗、豐富日常，也透過互動與陪伴，讓身障朋友與家庭都能感受到被支持以及城市的友善與包容；未來社會局也會持續整合多方資源，打造更友善的環境與多元體驗，讓「共融」不只是一句口號，而是在生活中真正能被感受到的支持與力量。