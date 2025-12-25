南市社會局銀髮悠活園區 聖誕感恩餐會溫暖傳愛

南市社會局銀髮悠活園區歲末舉辦聖誕感恩餐會，邀長者、志工及同仁齊聚歡慶溫馨聖誕佳節。（記者李嘉祥攝）

▲南市社會局銀髮悠活園區歲末舉辦聖誕感恩餐會，邀長者、志工及同仁齊聚歡慶溫馨聖誕佳節。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府持續推動高齡友善政策，社會局委託門諾社會福利慈善事業基金會經營的「銀髮悠活園區」歲末舉辦「2025聖誕節感恩餐會」，邀長者、志工及同仁歡慶溫馨聖誕佳節，並頒發感謝狀表揚長期協助園區環境維護及熱心投入公益捐獻的長者與志工，肯定其無私付出與溫暖行動；社會局機要秘書林建南代表出席，感謝園區夥伴長期努力與付出，期盼透過感恩餐會獻上祝福，讓每位長者都能感受到被尊重、被關懷的溫暖心意。

銀髮悠活園區目前日間照顧中心服務48位長者、住宿服務有51位長者居住，長青學苑則開設134班課程，內容涵蓋健康促進、藝文手作、生活技能與社交互動等主題，幫助長者延緩退化並促進人際交流，社會局每年也邀請專家學者評鑑，確保服務品質持續提升，讓入住與參與課程的長者都能享有安全、有尊嚴且多元化的生活。

市長黃偉哲表示，南市65歲以上人口至114年11月共37萬8274人，逾占全市人口20.4%，已進入超高齡社會，面對快速成長的高齡人口，市府更加重視「在地安老」與「健康促進」；銀髮悠活園區為健康活躍的長者打造學習、運動、參與社區的生活空間，聖誕節溫馨時節邀長輩同慶也互相陪伴，市府會持續強化高齡服務量能，讓長輩都能在熟悉的城市中健康快樂度過每一天。

社會局長郭乃文說明市府自110年10月起委託門諾社會福利慈善事業基金會營運「銀髮悠活園區」，整合日間照顧、長者住宿、長青學苑、實物銀行與社區關懷據點等多元服務，打造健康長者及失能長輩都能安心入住的優質環境，園區自開幕迄今年11月累計服務6萬1425人次，深受長者與家庭肯定。

郭乃文局長強調，市府持續以「幸福安老、健康樂活」為目標，打造友善長者的永續宜居城市，銀髮悠活園區會未來也持續深化長者服務，建構銀髮支持系統，讓健康長者住得開心，需要照顧的長輩更能獲得完善服務，另園區也依不同節慶規劃適當活動，讓長輩在每個重要時刻都能感受到社區的溫暖與陪伴。