南市社會局防救災演練強化應變量能

為強化社會福利機構因應各類災害應變及處置能力，臺南市政府社會局昨（六）日於關廟區財團法人樹河社會福利基金會附設悠然山莊安養中心舉辦社會福利機構防救災示範觀摩聯合演練，結合關廟區公所、台電及市府局處等單位共同參與；關廟區長陳必成、南市消防局、災害防救辦公室代表、老人福利機構、身心障礙福利機構及兒童少年安置機構等一百七十餘人共同參與及觀摩，期提升各機構防災意識與實務應變能力。

市長黃偉哲表示，南市現有一百一十二家老人福利機構、廿五家身心障礙福利機構及三家兒童少年安置機構；近年極端氣候加劇、災害型態日益多元，政府與各類照顧機構同步強化災害風險意識與防救災能力，期透過實地演練與經驗觀摩，協助機構將學習成果融入日常運作中，強化災前整備與災中應變作為，確保服務對象與照顧人員生命與財產安全。

社會局長郭乃文指出，防救災工作仰賴公私協作與跨域整合，方能有效減少災害衝擊，保障弱勢族群安全；此次演練以模擬風災、地震及停電等複合式災害為情境，內容涵蓋災前整備、風災警戒啟動、停電應變處置、緊急後送醫療與災後環境清消等項目，全面驗證應變計畫可行性與操作性。