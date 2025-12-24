南市秘書處落實「雙好」施政理念 六大亮點施政打造堅實後盾

南市秘書處落實「雙好」施政理念，打造堅實後盾，連續7年榮獲中央採購稽核考評全國優等，處長黃國照於市政會議中獻獎。（記者李嘉祥攝）

2025年即將結束，臺南市政府秘書處一年來持續推動市長黃偉哲「做得更好、過得更好」施政理念，自2019年市長上任迄今完成多項亮點施政，包括全國第一個「近零碳建築1+級」獲獎地方政府、採購稽核考核連7年獲全國優等、汰換燈具節能率達46%、市政園區種電達143萬度、強化耐震達6級的辦公環境等，並連年策辦民治耶誕點燈儀式，讓溪北建設與活動並進，施政成果有目共睹。

秘書處長黃國照表示，作為市府一級幕僚單位，秘書處積極為市府團隊提供後勤支援及資源整合服務，各項施政成果豐碩，歲末年終也臚列2019至2025年六大項亮點績效與未來願景，首先是連二年獲全國「近零碳建築1+級」認證，臺南市政府雙市政大樓連續兩年分獲內政部「近零碳建築第1+等級」與「鑽石級綠建築」綠建築認證，擔任起公有建物節能效率與推廣的領頭羊。

黃國照處長指出，秘書處持續深化採購教育訓練，協助機關依法辦理採購，營造公開、公平採購環境，連續7年榮獲中央採購稽核考評全國優等，有效提升市府採購品質與效益；另也全面完成汰換雙市政大樓LED燈具照明，數量總計10210盞，展現龐大節電效益，每年可省電費約237萬元，節能率達46%，持續邁向節能減碳與建構低碳城市目標；同時獲國家地震研究中心全額補助240萬元建置「複合式地震速報」防災辦公系統，提供地震速報介接電梯控制及廣播服務，達成預報及早防災因應。

黃國照處長說，秘書處也積極推動雙市政園區太陽能光電，於雙市政園區增設太陽能光電量高達1307.78kwp（千瓦），黃偉哲市長任內增設1051.22kwp，年發電量達143萬度，樹立公部門開源種電最佳示範，並持續推動雙市政中心性別友善如廁環境，建構安全、友善、優質的市政環境，實施市政園區停車場收費，提高周轉率滿足洽公民眾停車需求；另也賡推委外招商，引進民間資金活化南門路市長官邸，2024年由王品餐飲經營，每年可收取權利金逾291萬元。

黃國照處長強調，市政具有延續性，展望未來，2026年推動施政重點包括持續執行永華耐震補強重點工程，完成耐震係數達6級標準的辦公安全環境；打造多功能曾文市政願景園區，活化並完善已退場首府大學2.8萬坪校區軟硬體環境及各項安全措施，俾利中央及本府相關單位進駐後啟動便民服務，讓曾文市政園區成為市民洽公、欣賞藝文、休閒運動等多功能服務的優質市政中心。