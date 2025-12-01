南市積極推動身心障礙服務 永康友善市集讓共融走進日常





臺南市政府社會局推動社區式身心障礙服務，於永康東橋里活動中心辦理「友善社區市集」闖關活動，吸引逾 200 名市民參與。市集集結多家社區式服務單位設攤，提供皮雕、串珠等免費手作體驗，以及視障按摩、手語教學、疊杯挑戰等多元活動，透過趣味闖關引導市民在輕鬆互動中認識身心障礙服務，促進理解、破除偏見，營造更友善的社區環境。

市長黃偉哲表示，社會共融絕非停留在口號，而是需要透過持續的理解、互動與參與才能逐步實現。本市多年來積極推動社區式身心障礙服務，旨在讓身心障礙者能安心生活於熟悉社區，也讓市民在日常中看見他們的能力、努力與真實需求。東橋里將規劃設置 3 處社區式身心障礙服務據點，成為本市推動在地支持與社區融合的重要示範區。本次市集不僅提供市民近距離與身心障礙者互動的機會，也透過手作體驗、專業服務及精彩演出，讓社會大眾以更貼近、具體的方式理解共融的價值與意義。唯有在互信與理解逐步累積的基礎上，才能真正落實友善社區的願景。

活動獲得民眾熱烈回響，不少參與者分享：「第一次覺得身心障礙者不是被幫助，而是他們也能教會我們」、「原來他們的能力完全超乎想像」、「一起完成作品的過程讓人感到溫暖。」亦有家長表示：「孩子原本害羞不敢靠近，做完一個小串珠後，竟開始主動和老師聊天。」透過一次次自然、真誠的互動，許多市民表示過去對身心障礙者的刻板印象被徹底翻轉，也更理解社區式服務的價值。多項體驗讓民眾在無壓力、零距離的環境中從「認識」走向「理解」，從「理解」走向「支持」，讓共融真正走進日常。

社會局長郭乃文表示，推動社區式身心障礙服務的核心精神，不僅是提供必要支持，更是在社區中建立理解、友善與接納的環境。期盼透過本次活動，讓民眾看見身心障礙者的能力與多元樣貌，並提升社區對支持性服務的信任與參與度。社會局未來將持續辦理多元、溫暖且具包容性的活動，推動更多社區式服務據點，讓每一位身心障礙者都能在熟悉的社區中安心生活，共同打造更具互助與包容的友善城市。

