南市空品改善見成效 PM2.5平均濃度大幅改善14.4%





臺南市空氣品質改善再現成效，環保局持續推動「亮麗晴空3.0」，經統計，今（114）年1至11月PM2.5平均濃度已降至15.4μg/m³，較110年同期大幅改善14.4%。為進一步精準掌握污染來源，環保局特別與學術團隊合作，引進高時間解析度的監測科技，成功解密臺南地區PM2.5的關鍵成分組成，作為未來精進管制的科學依據。

PM2.5並非單一污染物，其成分會隨環境變化而改變，過去傳統採樣需耗時12至24小時，且實驗室分析亦需花費數日，難以即時反映空氣品質波動。為此，環保局特於東區勝利國小設置臨時性「PM2.5連續自動監測站」，配置精密分析儀器，可在1小時內快速產出重金屬、有機碳及離子成分數據，並結合氣象資訊精確追蹤污染源頭。

根據今年10月空污季初期的監測分析，臺南地區PM2.5組成以硫酸銨（31.2%）、有機物質（30.4%）及硝酸銨（19.8%）為三大核心成分，合計佔比超過8成。數據分析顯示，當PM2.5濃度升高或能見度轉差時，以「硝酸銨」的增幅最為顯著，這代表未來管制重點必須更聚焦於氮氧化物（NOx）反應生成的硝酸鹽污染。

市長黃偉哲表示，守護市民健康與清澈藍天是市府的首要任務，臺南市 PM2.5濃度能較110年改善14.4%，證明「亮麗晴空」管制計畫策略方向正確且見成效。透過科技監測進行「精準控霾」，能讓市府更科學地針對污染病灶對症下藥，從源頭削減二氧化硫、揮發性有機物及氮氧化物等前驅物。

環保局代理局長許仁澤指出，後續將以「成分—前驅物—來源」的證據鏈，滾動精進空品管理策略，優先強化交通廢氣與工業燃燒源的NOx管制，並首度將氨氣（NH₃）管理納入策略，以有效削減鹽類生成。同時也提醒市民儘管整體環境趨勢好轉，仍應留意AQI資訊，空品轉差時減少戶外劇烈活動並採取適當防護，共同守護臺南乾淨空氣與清晰視野。

