南市第二區實物愛心銀行攜手全家商店共築社區防線 守護偏鄉弱勢

南市第二區實物愛心銀行攜手全家商店共築社區防線，守護偏鄉弱勢家戶。（記者李嘉祥攝）

▲南市第二區實物愛心銀行攜手全家商店共築社區防線，守護偏鄉弱勢家戶。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府社會局秉持市長黃偉哲「照顧弱勢優先、偏鄉不被遺忘」施政理念持續推動實物愛心銀行，全市劃分為五大區域，服務範圍多為偏鄉的第二區實物愛心銀行由財團法人臺南市私立樂活社會福利慈善事業基金會承辦，服務玉井等九個行政區民眾，並配合社會局於玉井、六甲、下營及麻豆四處設置實物分行，就近提供生活物資服務。

為守護弱勢家戶基本生活所需，社會局持續以公私協力方式將各界善心人士捐贈的物資透過實物愛心銀行整合發放；位於六甲區的全家便利商店六甲新民店長自主發起「善的循環—樂捐活動」，鼓勵消費者在購物時順手添購生活用品，由門市統一轉贈給實物愛心銀行六甲分行，為偏鄉弱勢注入穩定能量；實物銀行透過「以物代金」服務模式，使弱勢家庭能獲得最實質的支持。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，偏鄉地區交通不便利或資源不足，弱勢家庭更需社會支持，企業與實物愛心銀行合作不僅可提升物資補給效率，也展現社區自助互助精神，也感謝樂活基金會及全家商店攜手，讓偏鄉家庭感受到社會暖流與力量，未來實物愛心銀行也會投入更多心力，妥善運用善心物資。

樂活社會福利慈善事業基金會董事長王曉嵐說，實物愛心銀行除提供緊急生活物資，亦運用物資車將物資配送至偏鄉地區家戶，並依個案服務需求連結資源，以關懷與溫暖支持每個弱勢家戶；為提供良好物資服務，實物愛心銀行工作人員每次收受物資時皆用心分類、清點數量及確認有效期限，完成標示後入倉或上架，供服務需求者領取。

社會局局長郭乃文指出，未來會持續串連企業、在地團體與民間能量共同守護弱勢家戶，也呼籲各界持續發揮「惜福共享」精神，提供各類物資、營養品、清潔衛生用品等民生必需品，協助填補弱勢家庭在生活上的急迫需求。