南市第4場大型就博會 揭幕
▲勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟、南市副秘書長徐健麟、勞工局長王鑫基、鹽水區長陳文琪及大台南總工會副理事長陳美靜聯合為就博會揭幕。（記者李嘉祥攝）
臺南市政府今年第四場「臺南好生活臺南呷頭路」大型就業博覽會一日於新營糖廠中山堂登場，勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟、南市副秘書長徐健麟、勞工局長王鑫基、鹽水區長陳文琪，大台南總工會副理事長陳美靜、台南市勞工志願服務協會理事長梁志男等為活動揭幕；現場邀集八十四間廠商釋出近四千個職缺，吸引眾多民眾求職，初步媒合率五成二。
副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲感謝廠商釋出職缺，為市民創造多元就業機會，也強調市府持續招商，近年吸引艾司摩爾等國際大廠落腳，在南科與沙崙智慧綠能科學城兩大核心引擎帶動下，將為市民創造更多就業機會，也期許市民順利找到工作，企業招募到優秀夥伴。
劉邦棟分署長說，為協助民眾穩定就業並提升職場競爭力，勞動部推動工作崗位訓練補助、僱用獎助等多項就業促進措施及方案，協助企業培育人才、穩定留用勞工；分署於官田設置完善職業訓練場域，協助精進技能、強化職場競爭力，鼓勵求職的民眾善用政府資源投入職場，開創嶄新職涯。
王鑫基局長指出，市府透過就業博覽會將各行各業廠商聚在一起，提供廠商與求職者直接面試媒合平台，現場也設置CPAS職業適性診斷「履歷健診、勞動法令諮詢、求職顧健康、美髮水噹噹等服務攤位，讓民眾求職更加便利。
