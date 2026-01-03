南市第5批充電站 上線啟用

為推動淨零轉型與永續城市建設，臺南市政府交通局與環保局聯手向環境部爭取二點五億元於卅七個行政區二百零二處站點建置九十座共一百八十席的快充、二百六十六座席的慢充格位，各站點已陸續完工，台電台南區處及新營區處配合完成電力供應後分批啟用營運。

交通局長王銘德表示，第五批充電站座落於十二個行政區廿三處場域，設置六席快充及卅七席慢充格位，去年底上線啟用，其中十四處設為「充電專用格位」，九處設為「充電優先格位」，如占用「電動汽車充電專用停車位」，經通報舉發可依停車場法處一千二百元罰鍰，籲請駕駛人多注意現場牌面告示。

廣告 廣告

王銘德局長指出，之前已分四批次啟用卅六處充電站合計廿二席快充及四十五席慢充格位，自去年五月啟用至今累積使用七四八次，其中六甲區六甲運動公園使用次數最高近百次，其次為東山區東中里停一停車場、官田區官田衛生所、安平區南島路市政園區路外停車場、新營區三民路停車場。

為確保公有停車場充電服務訂價合宜，交通局要求業者實施尖離峰定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度十四元、離峰時段則不得超過每度十元；王銘德局長說，該案營運團隊目前以快充每度八元、慢充每度五元優惠價格提供服務，後續將不定期規劃行銷優惠方案，駕駛人可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊及優惠活動，進而享有充電及支付等服務。