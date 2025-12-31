南市米樂休閒農業發展協會辦感恩分享會 邀長輩後壁舒菜園秘境潮跨年

南市米樂休閒農業發展協會於後壁舒菜園秘境辦感恩分享會，邀銀髮長輩體驗國曆元旦新年歡樂感。（記者李嘉祥攝）

跨年不僅是年輕人的慶典，更是社區凝聚情感的溫馨時刻；台南市米樂休閒農業發展協會理事長張美雪31日於長安派出所對面的秘境「舒菜園」舉辦跨年感恩分享會，結合鄰居食材、古早味技藝與溫情紀錄，並邀在地長輩共襄盛舉，體驗國曆元旦新年的歡樂儀式感；後壁區長李至彬及區公所團隊也到場與銀髮長輩聚會同樂。

長期幫忙重要的影像紀錄的「餅哥」除在新營高工旁經營蔥油餅攤位，過去一年協會大小活動都能見到餅哥揹著相機身影，為長輩捕捉最燦爛的笑容，此次也準備了香噴噴的蔥油餅供長輩品嚐，用他一貫的熱情溫暖大家的胃。

張美雪理事長表示，為讓平常少有機會參與跨年的長輩也能感受國曆新年的快樂，此次特別準備鄰居食材的趣味體驗，現場將採摘菜園自種蔬菜現炸成酥脆點心，並由賓客與長輩一起製作番茄糖葫蘆；最令人期待的是90歲高齡阿嬤將親手端出象徵「長長久久、步步高升」的傳統九層粿，這份跨越世紀的手藝，將成為活動最珍貴的祝福。

後壁區長李至彬說，後壁的美不在於華麗的建設，而在於像協會及長短樹阿嬤們這樣濃厚的在地情誼，他感謝張美雪理事長的用心，將「舒菜園」變成鄰里共享的溫馨客廳，也感謝餅哥長期用影像紀錄後壁、回饋鄉里，看到大家一起開心地過國曆元旦新年，就是公所推動地方創生與地方照護最大的動力。

張美雪理事長指出，此場聚會是為感恩長短樹鄉親夥伴們及區公所團隊一整年的支持與幫忙，在「舒菜園」秘境中，大家不僅吃的是在地食材，更是在品味後壁人互助共好的心意，以此為2025年劃下溫馨句點，也共同展望2026年的美好到來。