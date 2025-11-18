南市經發局串聯七股漁村推主題旅遊 讓遊客感受漁村創生力量

「食魚講堂」，認識虱目魚從養殖到上桌的完整過程。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

七股在丹娜絲風災中受創，不過，推動地方創生腳步未停歇，南市經發局規劃「農村×社區×青年創意」主題旅遊路線，串聯七股漁村，帶旅客體驗漁村日常與地方創生成果，認識虱目魚從養殖到餐桌過程，也深入了解漁村背後人與土地的互動。

市長黃偉哲表示，七股以豐富的漁業資源聞名，是虱目魚、蚵仔重要產地。近年返鄉青年結合創意與文化，注入產業新活力，讓漁村不只是產地，更成為生活、教育與文化的場域；返鄉青年延續傳統養殖技術，也融入社群經營、創意品牌與教育課程，讓產業價值與社區文化同步升級。

「鹹鹹夢享村」是行程中亮點之一，由大臺南好生活協會進駐原後港國中閒置空間，團隊推動食農教育與社區活動，串聯地方職人、農友與學校，傳遞永續生活與在地文化價值，定期舉辦課程與體驗活動，帶遊客體驗製作蚵殼風鈴等，讓民眾透過參與，理解地方資源的可能性。

「股份魚鄉」由青年與在地漁民共同經營，提供魚塭踏查、食魚教育、漁獲處理教學與自煮料理等體驗；遊客能實地走進魚塭、認識食材來源，遊客可參與「食魚講堂」，認識虱目魚從養殖到上桌的完整過程，並可體驗虱目魚文創DIY，將漁村素材轉化為創意手作作品，將產地的故事轉化為具吸引力的旅遊體驗。

「黑琵食堂」位於黑面琵鷺保護區，採用自家友善養殖漁獲，料理新鮮安心，並獲米其林必比登推薦；餐廳透過「以餐帶遊」體驗，從餐桌延伸至海邊，讓旅客實地理解漁業文化與沿海生活，增添行程互動與文化深度。

經發局長張婷媛指出，七股漁村創生路線，將漁村日常、青年創意與社區活力完整串聯，透過這條旅程，民眾認識在地產業與生活美學，也能看見社區自發創生的韌性與魅力，感受地方創生從生活中生根，讓土地、社群與青年力量共同創造永續的未來。