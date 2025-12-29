南市經發局年終成果發表 台南經濟馳騁未來

南市經發局年終成果發表，公布今年南市在經濟、生態、生活等面向的豐碩成果，期許明年台南經濟奔騰出光彩，馬尼（money）攏總來。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

南市經發局二十九日年終成果發表，公布今年南市在經濟、生態、生活等面向的豐碩成果，南科產值首度突破二兆元，智慧機器人產業聚落柳科三期，在完成報編後將進行招商，未來將以生產智慧化、生態永續化和生活豐富化為發展藍圖，馬年到來期許台南經濟奔騰出光彩，馬尼（money）攏總來。

經發局長張婷媛說，受惠高效能運算與AI應用的強勁需求，南科產值在一一四年締造台灣科學園區歷史新猷，光是一至十月就超過二點三兆元，超過去年全年產值，吸引高科技廠商投資台南；南科土地供應的優勢與全球AI應用的熱潮，南科的成長動能可預見在未來依舊驚人。

沙崙智慧綠能科學城吸引中研院、工研院、國研院，以及全球知名晶片設計巨擘AMD等在內，近一百四十家公、私立機構進駐，加上全台首座AI產業專區、大南方新矽谷計畫等政策利多，鞏固在南台灣高科技S廊帶的樞紐地位。

她表示，柳營科技園區第三期（機器人產業聚落）希望能在明年六月完成報編，串連六甲的機器人創新研究中心、沙崙的智慧機器人研究中心等，期待吸引國際大廠來台南投資；七股科技工業區，採開發與建廠並進，預定一一六年完成開發工程。

台南中小企業服務團協助緩解廠商今年面對的災後復原與、對等關稅雙重壓力，同時輔導廠商走向AI應用與智慧製造，厚植營運的創造力。

明新食品以虱目魚抱抱捲獲選台南好禮，結合台南特色虱目魚研發商品，拓展商機。（記者陳佳伶攝）

她指出，台南追求經濟發展，未偏廢生態共融原則；安定區嘉同里廢汙水建設計畫預計明年完工，確保當地水資源品質，減緩對環境的衝擊。

台南善用日照優勢推動再生能源，明年將透過微電網示範計畫，以再生能源場域結合線路調整與電力備援設備，使社區在主電網斷線時仍可維持基本需求，提升供電穩定與韌性。

她表示，台南素以庶民小吃和銅板美食聞名，今年在經濟部樂活名攤評核再創佳績，不僅歷年累計星等數突破八千顆，首度同一年囊括兩個五星市集。

此外，南台灣書量最豐富的誠品生活台南、再現風華的西市場、承載無數人對東帝士回憶殺的新光三越台南小北門店等，陸續今年啟用成為城市新亮點；展望來年，三井Oulet二期、福泰集團攜手希爾頓引進國際酒店旗艦店，將陸續開幕。

菜市場和夜市的吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」深獲消費大眾喜愛。（記者陳佳伶攝）

眷村年貨嘉年華、新化年貨大街、橡塑膠工業展、購物節、台南好禮選拔等，讓台南一整年精彩不斷；經發局利用業務成果發表，邀集鹽水農會、明新食品等獲選台南好禮的廠商來擺攤，明新食品以虱目魚抱抱捲獲選台南好禮，專案經理許登翔說，感謝經發局輔導，以台南特色商品拓展市場商機。