南市經發局年終秀生產生態生活豐碩成果 明年智慧引擎馬力全開引領經濟前行

南市經發局長張婷媛、副局長蕭富仁率各單位主管說明114年南市生產、生態與生活等各面向豐碩成果，也預告115年智慧引擎馬力全開，帶領臺南經濟馳騁未來。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府經濟發展局29日舉行年終成果發表會，經發局長張婷媛、副局長蕭富仁率各單位主管說明114年南市生產、生態與生活等各面向豐碩成果，同時也幸福加「馬」，預告115年即將發生的Horse （好事），期許智慧引擎馬力全開，帶領臺南經濟馳騁未來；明新食品等南市優質廠商、鹽水區農會、合口味等傳統市場名攤、觀光工廠、新創產業代表也出席力挺及秀出自家產品，肯定經發局輔導成果。

張婷媛局長表示，受惠高效能運算HPC與AI應用強勁需求，南科產值114年締造臺灣科學園區歷史新猷，首度突破2兆元，今年1至10月產值不僅佔臺灣科學園區的比重超過50%，且累計至10月即已突破去年全年，加上南科土地供應優勢與全球AI應用熱潮，南科的成長動能在可預見未來依舊驚人；另沙崙智慧綠能科學城成功吸引中研院、工研院、國研院及全球知名晶片設計巨擘AMD在內的近140間公私立機構進駐，加上全台首座AI產業專區、大南方新矽谷計畫等政策利多，鞏固南臺灣高科技S廊帶樞紐地位。

張婷媛局長說，「智慧機器人產業聚落」讓原本的南科、沙崙經濟發展雙引擎升級為由北到南的經濟發展戰略三軸；開發與建廠並進的七股科技工業區預計116年完成開發工程，衛星工業區將與臺南經濟發展戰略三軸發揮互補效應，領航臺南經濟馳向遼闊未來。

張婷媛局長進一步指出，臺南對中小企業、新創扶持不遺餘力，中小企業服務團協助緩解廠商今年面對的災後復原與對等關稅雙重壓力，同時輔導廠商走向AI應用與智慧製造，厚植永續營運的創造力；贏地的顧問輔導與資源媒合、地創的資金挹注，以及青創的利息補貼，吸引更多青年返鄉揮灑創意，不僅為在地注入獨特的活力與商業營運模式，也提升臺南產業的多樣性。

臺南在追求經濟發展的同時也堅持生態共融的原則，張婷媛局長說明安定區嘉同里廢污水建設計畫預計明年完工，不僅確保當地水資源品質，還能減緩對環境的衝擊；市府善用日照長優勢推動再生能源，明年將透過微電網示範計畫，以再生能源場域結合線路調整與電力備援設備，使社區在主電網斷線時仍可維持基本需求，提升供電穩定與韌性，使綠能不僅是城市減碳手段，更是城市治理、防災應變的重要工具。

因應中央擴大碳盤查納管企業，張婷媛局長說，為中小企業與基層店家亦有誘因想擠進綠色供應鏈並提升社會信任形象，首創推動ESG概念店，透過輔導與認證雙軌併行，今年第三屆累計遴選出43個品牌與53家店家，讓永續觀念逐漸在民生產業深耕，不僅成為店家特色，也因商業常是最貼近消費者的起點，讓「友善、包容、多元」等觀念逐步萌芽與擴散，成為臺南城市品牌的DNA。

臺南素以素民小吃及銅板美食聞名，也吸引企業進駐，今年於經濟部樂活名攤評核再創佳績，不僅歷年累計星等數突破8千顆，更首度同一年囊括2個五星市集；南臺灣書量最豐富的誠品生活台南、歷經二十餘年而再現風華的西市場、承載無數人對東帝士回憶殺的新光三越台南小北門店等陸續於今年啟用，成為城市新亮點。

獲選台南好禮的明新食品專案經理許登翔肯定經發局重視傳統產業發展，輔導業者保持傳統及創新，每年並舉辦「臺南好禮」選拔，藉由專家輔導及良性競爭，讓業者保持創新的動力，業績也蒸蒸日上。

張婷媛局長強調，三井Oulet二期、福泰集團攜手希爾頓引進的國際酒店旗艦店，將於明年陸續開幕；眷村年貨嘉年華、新化年貨大街、2026橡塑膠工業展、購物節等各項活動，搭配商圈節慶系列的特色市集，更是讓臺南整年精彩不斷；智慧機器人SIG已於今年10月正式成立，臺南不僅是研發據點，更是驗證場域，更多智慧科技將落地應用並融入民生；展望未來，將持續以「生產智慧化、生態永續化、生活豐富化」為發展藍圖，讓臺南經濟奔騰出光彩。