南市經發局強化事業單位自主防災作為 確保作業安全及降低春節期間致災風險

南市經發局就列管公共危險物品工廠進行聯合稽查，提醒人員離開前應確認危險物品妥善存放、春節停工期間加強巡檢電氣設備。（記者李嘉祥攝）

▲南市經發局就列管公共危險物品工廠進行聯合稽查，提醒人員離開前應確認危險物品妥善存放、春節停工期間加強巡檢電氣設備。（記者李嘉祥攝）

內政部消防署訂定「企業防災指導手冊」，供業者了解防災知識，確保廠區作業與人員安全，臺南市政府依據「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」積極推動企業自主防災，並依據工廠管理輔導法規定推動各工業區區域聯防機制，輔導工業區內工廠成立聯防團隊，建立各支援單位橫向聯繫，強化園區聯絡網落實預防與訓練工作，市長黃偉哲也呼籲工廠業者應誠實申報危險物品及做好物料管理，共同維護社會大眾生命財產安全。

廣告 廣告

經濟發展局長張婷媛表示，南市轄內已申報危險物品管制量計約5百多家工廠，經發局設有專人負責申報內容審核，定期將申報資料函送消防局等有關機關進行勾稽確認，並於網站上提供危物申報宣傳資訊可供轉知轄內工廠參考，主動通知存放廠內或廠外倉庫涉有工廠危險物品務必依工廠管理輔導法進行網路申報。

張婷媛局長指出，轄內核准或許可再利用之易燃性廢棄物為原料從事製造、加工的工廠，皆按月申報該廢棄物種類及原料儲存量，市府每年亦配合消防局對列管公共危險物品工廠會同檢查，同時也針對高風險業者亦不定時辦理聯合稽查，宣導業者應將危險物品存量及危險物品廠區配置圖更新建檔並置於工廠警衛室，俾於災害發生時提供救災單位參考。

張婷媛局長也提醒事業單位，春節期間多數工廠停工，應特別注意加強電氣設備、機械設備及危險物品管理，人員離開前需確認所有電氣設備已斷電，危險物品亦需妥善存放，廠區安排專人定期巡查，特別是配電盤與倉儲區等高風險區域，避免因長時間無人看管而增加致災風險，防災不鬆懈才能平安過好年。