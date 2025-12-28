南市經發局提醒丹娜絲風災補助與慰助申請至今年底 呼籲符合資格者把握機會

南市經發局提醒丹娜絲風災補助與慰助申請至今年底 呼籲符合資格的受災製造業與店家、攤舖商把握機會。（記者李嘉祥攝）

今年7月丹娜絲颱風以14級以上強風襲擊臺南溪北地區，導致多處傳出災情，支撐臺南整體經濟功不可沒的傳統製造業和最基層的店家、攤舖商均難以倖免；臺南市政府經濟發展局及市場處第一時間即啟動災害應變與災後協助機制，勘災同時全面盤點並對接中央相關資源，協助業者儘速恢復營運，市長黃偉哲也提醒此次風災補助與慰助申請即將截止，呼籲符合資格者把握機會。

黃偉哲市長表示，極端氣候難測，且近年有趨於常態之勢，基層民眾感受最為深刻，市府積極配合經濟部「災後復原設備調校補助方案」，除原有機器設備修復外，對鐵捲門、鐵皮屋頂等生產設施亦從寬認定納入補助範圍，受理對象並新增納管的未登記工廠業者，補助上限每案20萬元；為加速工廠復原生產，市府透過中小企業服務團主動輔導訪視與電話關懷廠商，緩解廠商需同時面對美國對等關稅與災後重建雙重壓力，同時也善用工廠校正調查時期，請調查員瞭解業者實際受損情況並對接協助資源的投入。

黃偉哲進一步說明，截至目前為止，臺南通過補助申請案件共計406件，核定補助金額已達7000萬元，對穩定地方產業生產動能發揮實質助益；市府與中央攜手陪伴及協助災民共同度過丹娜絲風災重建復原過程，也從中累積重建、防災、應變等經驗，可為韌性城市奠定基礎。

經發局長張婷媛說明市府亦配合經濟部辦理「店家援助方案」，災後立即製作諮詢圖卡同時啟動專線供民眾查詢，並於114年8月11日率全台之先由各區公所就近受理店家申請，以從寬、從速、從簡原則，讓因天災造成鐵捲門、招牌、展示架及攤檯等生財器具損毀業者提出1萬元援助申請；市場攤舖位則向所屬市場自治會申請；另也領先全台率先於10月30日發放慰助金給受災店家，截至目前為止已完成1712間店家與155個攤舖位慰助金發放。

市場處代理處長林士群指出，為減輕攤商風災後經營壓力，市場處亦主動對受損市場實施攤鋪使用費減免措施，依災損程度給予半個月至1個月不等的使用費減免；淹水達50公分以上市場並加碼減免6個月攤鋪位使用費，整體減免金額約95萬餘元；以慰助金挹注與使用費減免雙重照顧加速恢復市場的營運，不僅減緩對攤商生計的衝擊，也維繫民眾日常採買機能。

經發局也提醒「災後復原設備調校補助方案」與「店家援助方式」，受理期限皆到114年底，符合資格者的受災製造業與店家、攤舖商留意期限完成申請，以確保自身權益及加速整體重建進程，