南市經發局攜手企業臺南文創園區辦成果發表會 呈現數位臺南新里程碑

南市經發局將於臺南文創園區辦114年臺南市產業數位轉型成果發表會，呈現3年來推動歷程與企業實績。（記者李嘉祥攝）

▲南市經發局將於臺南文創園區辦114年臺南市產業數位轉型成果發表會，呈現3年來推動歷程與企業實績。（記者李嘉祥攝）

為展現臺南推動產業數位升級具體成果，臺南市政府經濟發展局12月3日將於臺南文化創意產業園區茉莉工坊舉辦「114年臺南市產業數位轉型成果發表會」，以「數位臺南．轉動未來」為主題，整合產官學研能量呈現3年來推動歷程與企業實績，打造南臺灣最具代表性的數位轉型展示平台。

成果發表會中規劃「企業成果展示區」、「主題論壇區」及「供應商媒合區」三大區。企業成果展示區為核心展域，邀至少20家參展單位呈現數位轉型成果，展現企業從數位啟動、深化應用到落實永續發展軌跡；主題論壇區以「AI產業新未來」為核心，邀企業代表、技術供應商及業界專家對談，聚焦人工智慧在企業轉型中應用價值、永續治理新趨勢；供應商媒合區設立數位轉型合作媒合交流區，促進企業在數位導入、資料應用與永續經營等面向上的具體合作。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，數位經濟時代全面到來，國際市場競爭模式逐漸轉變，企業成功的關鍵不再僅依賴技術創新，需同時結合軟體與數據應用，才能全面推動數位轉型；市府團隊近年於強化數位基礎環境與推動產業創新方面投入大量資源，積極引導企業加速轉型；民間企業尤其是占產業結構多數的中小企業也開始意識到數位轉型的重要性，紛紛投入相關發展以提升競爭力；市府未來將持續與民間企業攜手，讓臺南在席捲全球的數位浪潮下穩步前行，共創數位與永續兼具的智慧城市。

經濟發展局長張婷媛指出，「臺南市產業數位轉型應用計畫」自112年推動迄今，已輔導約百家企業、鏈結全臺逾50家供應商，協助涵蓋製造、零售、文創、食品與生技等多元產業導入數位工具與AI應用；此次成果展以3年推動成果為主軸，邀集逾20家代表性企業與供應服務廠商展示跨產業AI應用、智慧製造、永續管理等多元創新方案，呈現「從啟動、深化，到落實」完整轉型歷程，以及臺南產業韌性與創新力，也期透過互動展示與案例體驗，讓民眾與產業界得以親身感受「數位轉型不只是技術升級，更是商業模式與文化的革新」。