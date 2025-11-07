南市經發局率廠商前進聖地牙哥體育用品及健身器材展 展攤媒合拓展外貿商機

南市經發局率廠商前進聖地牙哥體育用品及健身器材展，除展攤媒合外也拜訪當地相關業者，拓展外貿商機。（記者李嘉祥翻攝）

為協助臺南優質中小企業走向國際，臺南市政府經濟發展局帶領在地業者共同組團赴美參加「2025聖地牙哥體育用品及健身器材展」，除現場展攤外，也邀請國外買家與南市廠商交流媒合，擴展外貿商機及與國際接軌。

市長黃偉哲表示，全球市場供應鏈快速變化，如何在市場競爭中取得先機，是經濟貿易的重要課題；透過參與國際性展會提升產品曝光及尋求產業合作商機，可強化產品行銷力及產品接單合作機會，市府透過「共同參展、買家商機媒合會、潛在買家企業參訪」之三合一拓銷模式，帶領南市廠商參加「2025聖地牙哥體育用品及健身器材展」，強化國外買主對南市優質產品的認識，並透過英文共同型錄設計，提升產品設計感及共同行銷傳播力與印象，期待達成南市產品外銷全球目標，落實研發、生產、國際行銷之一站式產業輔導政策。

經發局長張婷媛指出，此次組團參加「2025聖地牙哥體育用品及健身器材展」成員，包括轄內運動器材OEM及ODM、設備模具、板金加工、機能食品等類型業者，以「Discovering Taiwan」標語意象形塑臺南產品獨特、多元面向，協助業者開拓新商機與合作機會，打開產業國際新市場；展會期間除安排國外買家至南市攤位媒合商洽，增加接單銷售機會，另也安排南市參展商拜訪當地器材設備、裝備業者，相互建立聯繫管道及商談合作機會。

張婷媛局長強調，市府會以此次拓銷運動設備及周邊市場經驗為基礎，持續協助臺南產業向外擴展，從多面向強化企業競爭利基，建立產官學研攜手共創產業新價值模式，提升在地全球化價值，合力開拓國際市場。