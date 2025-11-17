南市經發局輔導中小企業成果豐碩

市府經發局在贏地創新育成基地，舉辦「一一四年度SBIR & 贏地 & 中小企業服務團」聯合成果展，展現豐碩成果。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

市府經發局十七日在新營區「贏地創新育成基地」，舉辦「一一四年度SBIR & 贏地 & 中小企業服務團」聯合成果展，集結贏地創新育成基地進駐團隊、中小企業服務團廠商、地方型SBIR績優企業，展示輔導成果及效益，也促進不同產業經驗分享和交流合作。

經發局指出，為協助青年創業、新創團隊、中小企業主突破創業與經營挑戰，市府整合融資信保、創業空間、技術輔導、資源媒合與研發補助等多項資源，提供「一條龍」創業輔導服務。

透過「青年創業及中小企業信用保證專案貸款」協助業者解決資金缺口；「贏地創新育成基地」提供創業空間、顧問輔導與資源連結，鼓勵青年與新創團隊在地發展；「中小企業服務團」藉由專業顧問協助廠商解決技術與管理問題，並爭取中央資源；南市府也持續推動「地方型SBIR」計畫，補助廠商創新研發，加速企業升級轉型。

市府副秘書長殷世熙，曾出任經發局長，他說，市府用心推動贏地基地，幫助青年和新創團隊創業發展；也透過地方型SBIR補助中小企業創新研發、協助轉型升級；中小企業服務團幫助爭取中央資源，透過這場聯合成果展中，各領域的廠商夥伴齊聚一堂，展示各方研發成果與實務應用，期盼透過交流平台，促進不同產業間的經驗分享，激盪更多創新思維與火花，為未來創造更多合作機會。

經發局專委陳豪吉說，南市地方型SBIR計畫自一００年起至今已補助千餘案，投入超過七億八千萬元補助經費，創造超過一百十三億元產值，增加超過四千個就業機會。

南中小企業服務團自一００年起已完成企業關懷訪視輔導二千八百多案，協助中小企業計劃書撰寫、獲得政府補助經費六億四千多萬元。

贏地自一０九年起已累計辦理三百多場創業培訓課程，提供二百六十次創業顧問的專案輔導，扶植四十八家新創事業運作有成，提供二百八十一個就業機會，累計創造近一億二千萬萬元的地方經濟效益，逐步帶動企業升級轉型。