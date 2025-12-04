南市經發局 今年核定27商圈逾28場活動

南市經發局副局長蕭富仁與大東橋、鹽埕、海安等商圈代表介紹年底各項精彩活動，歡迎大家來臺南過聖誕。



▲南市經發局副局長蕭富仁與大東橋、鹽埕、海安等商圈代表介紹年底各項精彩活動，歡迎大家來臺南過聖誕。



為扶植商圈永續發展，臺南市政府經濟發展局投入輔導資源協助辦理特色行銷活動，今年總計核定廿七個商圈計畫，總計逾八百五十萬元，預計辦理超過廿八場次行銷活動，經發局也邀大東橋、鹽埕、海安等商圈代表介紹年底各項精彩活動，歡迎大家來臺南過耶誕。

經發局長張婷媛表示，市長黃偉哲重視經濟發展，經發局藉由輔導商圈舉辦節慶活動帶動人潮，提升商圈能見度，帶動商機。

經發局副局長蕭富仁說明輔導大東橋商圈觀光發展協會及永康區公所舉辦的「臺南YA誕城」活動，融合音樂、美食、文創、教育與永續，有創意耶誕樹點燈及音樂表演、銀色市集及歪腰小小市集，還有全國首次亮相的聖誕雙層小巴士，結合吉祥物及小小警察與消防員體驗、樹下聖誕ESG環保手作與野餐派對。

鹽埕商圈以「台灣第一鹽」為主題舉辦的「鹽埕千燈季」點燈晚會，融合歷史、藝術、體驗、社區小旅行與商圈共創五大亮點，以「重現曬鹽記憶」為主軸設置仿鹽田體驗區，「鹽埕小旅行」由在地導覽員帶領深入巷弄探索職人文化與信仰故事；以環保竹材打造「金燈塔」燈籠佈滿在地商家名稱，打造「臺南鹽埕」專屬主燈意象，另還有文創與美食市集、親子手作、魔術表演及推出限量園遊券及集章活動。

海安觀光商圈耶誕節活動與逾百個質感品牌市集攤位合作，提供聖誕樹讓民眾依照喜歡的風格妝點，扮裝騎士引領遊行發送糖果，還有海安商圈六米高的耶誕版嗨嗨老闆吉祥物，打造浪漫節慶氛圍。