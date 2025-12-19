南市總預算三讀 接管康寧大學5306萬預算刪到剩1千

台南市議會19日召開臨時會，進行總預算三讀，議員針對康寧大學校地接管案預算進行溝通協商。（郭良傑攝）

台南市議會19日召開臨時會，三讀通過台南市政府預算歲入編列1227億426萬元，歲出編列1270億8,378萬元，刪除歲出6744萬元及交通作業基金歲入414萬元。其中接管康寧大學安南校區的5305.9萬元預算，因市府對用途規畫未能充分說明，引發議員不滿，最後決定撤回預算覆議案，僅保留科目及 1千元預算，延到明年3月臨時會再由市府提出專案報告另行討論。

今日臨時會進行總預算二、三讀，通過台南市政府預算歲入編列1227億426萬元，歲出編列1270億8378萬元，經2次會期接力審查，大會三讀通過歲出刪減6744萬3千元。

其中康寧大學安南校區接管案5306萬元預算在一讀時刪除剩下1千元，今日由民進黨團總召周嘉韋提出覆議案。安南區選出的郭清華議員力陳希望通過這項預算，他強調市府接管收購康寧大學安南校區的承租權利，將可設置公共設施、運動場所、行政機關等，對地方助益甚大，對長期須容忍2座垃圾焚化爐、掩埋場的安南區民而言，可以享有更多福利。

但多位市議員對市府對接管康寧大學安南校區後要讓那些行政單位、公共設施進駐均不明確，會勘時也未向議會及議員做充分說明，要求市府做好規劃後，提出確定規畫案，要進駐哪些行政單位、設置哪些公共設施後，再向議會提出專案報告。

因多位議員對市府未做好相關規劃及，加上與議員的溝通不足，指沒看到市府做出完整評估規劃，讓5306萬元預算通過，等於是浪費公帑，要求維持原案刪除剩1千元預算，最後提出覆議的周嘉韋議員撤回覆議案，將康寧大學安南校區的接管案改到明年3月臨時會時，市府向議會做專案報告。

