南市美容業職業工會到麻豆新樓護理之家義剪

勞工局結合南市美容業職業工會，前往麻豆新樓護理之家為長輩義剪。(勞工局提供)

記者盧萍珊／麻豆報導

台南市美容業職業工會四日前往麻豆新樓護理之家義剪，細心為長輩們修剪頭髮，換新造型迎接新的一年。

勞工局結合南市美容業職業工會，以專業技術回饋社會，前往護理之家為長輩服務，義剪志工隊在南市美容業職業工會理事長辛美嬌帶領下，與長者親切互動，為老人家整理頭髮，剪出好心情。

辛美嬌表示，許多民眾都會在過年前整理門面迎新年，礙於長輩們不方便出門，志工隊主動為老人家服務，看到長輩臉上滿足的笑容，是對志工最大的肯定。

勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲發送紅包，感謝志工們的付出，支持公益行動，讓長者在年前感受社會關懷。麻豆新樓醫院總監孫中平也到場致贈麻豆小吃碗粿，表達感謝。