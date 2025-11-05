南市美術學會走馬瀨農場辦兒童寫生比賽 邀親子描繪金秋之美

南市美術學會將於走馬瀨農場辦理兒童寫生比賽，邀親子以農場現場景物為主題，以畫筆描繪金秋之美。（記者李嘉祥攝）

臺南市美術學會於台灣中油公司贊助、立法委員賴惠員國會辦公室協助下，11月9日將於臺南市走馬瀨農場辦理「同返真樸」藝文活動兒童寫生比賽，分為幼兒組、國小低年級組、國小中年級組及國小高年級組，可預先報名及現場報名，歡迎歡迎踴躍參與，以畫筆描繪金秋之美。

南市美術學會表示，寫生比賽以走馬瀨農場為舉辦地，並以農場園區現場景物為繪畫主題，上午8時30分報到領紙、中午12時截止收件，現場報名者當天於服務台填表領取用紙，領完為止；走馬瀨農場也配合寫生比賽推出門票優惠，參賽的3至6歲學童可免費入園，其餘學童、隨行家長及年滿 65歲者可享有門票及停車優惠。

南市美術學會指出，時值秋高氣爽小朋友期中考剛結束，最適合參加寫生踏青活動；為鼓勵親子參與，將評選出前三名發給獎狀及獎金，第一名2000元、第二名1500、第三名1000，另並選出24名佳作頒發獎狀以資鼓勵，得獎名單將公布在臺南市政府教育局最消息消息網站。