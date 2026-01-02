南市美食暨藝術協會助學送暖 公益餐會結合贈物資與助學金點亮弱勢學子求學希望

南市美食暨藝術協會創會長郭美吟號召眾人助學送暖，以公益餐會結合贈物資與助學金，點亮弱勢學子求學希望。（記者李嘉祥攝）

▲南市美食暨藝術協會創會長郭美吟號召眾人助學送暖，以公益餐會結合贈物資與助學金，點亮弱勢學子求學希望。（記者李嘉祥攝）

為關懷弱勢與邊緣家庭，讓孩子在歲末年終感受社會的溫暖與希望，臺南市美食暨藝術協會特於總理大餐廳舉辦「114年度公益餐會暨物資捐贈活動」，邀請南市北區、東區共104戶弱勢學童及家長共200名親子一起同歡，提前迎接新年到來。東區區長黃炳元、北區區長潘寶淑均出席，感謝民間團體長期投入社會關懷的用心與行動力。

廣告 廣告

臺南市美食暨藝術協會創會長郭美吟表示，協會長期致力推動美食、藝術與公益結合，除透過年度公益餐會提供毛毯等生活所需物資，也希望將關懷落實在孩子的教育與未來，讓助學不只是一次性的援助，而是持續為孩子累積向前的力量，點亮求學希望。

郭美吟創會長進一步說明，此次活動以南市東區暨北區邊緣戶家庭為主要受贈對象，除提供生活物資外，也針對家庭中學童進行助學關懷，104位學童每人頒發1000元助學金，總金額達104000 元，期盼透過實質經濟支持，減輕家庭教育支出壓力，也鼓勵孩子安心就學、持續向學。

此項公益活動獲得各界支持，並由市議員曾培雅與執行長歐政豪協助，整合社會資源，共同為孩子與家庭打造更友善的支持網絡。南市美食暨藝術協會總會長何淑子亦參與及支持捐助助學金，期盼透過公益餐會暨助學行動為歲末寒冬注入更多溫暖與希望，讓善的循環在城市不斷延續。